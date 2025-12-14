Multi от Минфин
українська
14 декабря 2025, 17:21

Ликвидация пенни была только началом. Трамп переписывает правила американских монет

В следующем году администрация президента США планирует выпустить монету с образом Дональда Трампа, несмотря на столетнюю традицию не изображать на монетах действующих или даже живых бывших президентов. Об этом сообщает CNN.

Трамп переписывает правила американских монет
Фото: AI

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Вместо ранее рекомендованных квартир (монет номиналом 25 центов), посвященных отмене рабства, предоставлению женщинам избирательных прав и Движения за гражданские права, Министерство финансов планирует выпуск памятных квартир с изображениями исторических деятелей XVIII—XIX вв.еков. Речь идет преимущественно о фигурах, которые уже широко представлены на американской валюте и в официальных исторических почестях.

Выпуск новых монет происходит после решения администрации президента в начале года прекратить чеканку пенни (монет номиналом 1 цент). Этот шаг подчеркивает стремление Дональда Трампа оставить свой символический след в президентстве — далеко за пределами Белого дома.

Новые квартиры в честь 250-летия США

Монетный двор США в четверг представил окончательный дизайн памятных монет номиналом 25 центов, посвященных 250-летию страны, которое будет отмечать в следующем году.

В отличие от предыдущих концепций, связанных с темами разнообразия и социальной справедливости, новая серия сосредотачивается на классическом историческом нарративе США. На монетах изображены ключевые фигуры и события:

  • Джордж Вашингтон — Революционная война;
  • Томас Джефферсон — Декларация независимости;
  • Джеймс Мэдисон — Конституция США;
  • Авраам Линкольн — Геттисбергская речь;
  • Пилигримы — Мейфлаверский договор.

В Монетном дворе США сообщили, что новые дизайны монет призваны почтить «американскую историю и основание великой нации», в отличие от ранее предложенных тематических направлений.

Отклоненные темы и дизайн

Комитет по вопросам консультирования граждан по чеканке монет (Citizens Coinage Advisory Committee), двухпартийное правительственное учреждение, в прошлом году рекомендовал другие темы:

  • Отмена рабства: Монета с портретом Фредерика Дугласа (борец за отмену рабства) на аверсе и освобождающейся от цепей рукой на реверсе.
  • Избирательное право для женщин: Монета с изображением женщины, несущей плакат с призывом «Голоса женщинам».
  • Движение за гражданские права: Монета, на которой изображена шестилетняя Руби Бриджес (первый чернокожий ребенок, начавший посещать чисто «белую» начальную школу), которая идет в интегрированную школу в Новом Орлеане в сопровождении федеральных маршалов.

«Трамп-доллар»

Противоречивая долларовая монета с изображением действующего президента также является частью плана Министерства финансов. Монетный двор США обнародовал три разных предлагаемых дизайна монеты с портретами Трампа.

По закону США изображение живых людей не может быть размещено на реверсе (обратной стороне) монет, однако нет ограничений по размещению на аверсе. Появление действующего президента на монете станет вторым схожим случаем в истории США.

Первый раз был в 1926 году, когда была выпущена полудолларовая монета с изображением Джорджа Вашингтона и тогдашнего президента Калвина Кулиджа. Однако та монета была крайне непопулярна, и почти 860 000 из 1 миллиона отчеканенных экземпляров пришлось переплавить.

Напомним

Ликвидация производства пенни (одноцентовых монет) в США состоялась в ноябре 2025 года в соответствии с распоряжением администрации президента Дональда Трампа.

Хотя Трамп приказал Министерству финансов остановить «расточительную» чеканку еще в феврале 2025 года, официальная церемония завершения производства состоялась на Монетном дворе в Филадельфии 12 ноября 2025 года, когда казначей США Брендон Бич отчеканил последние пять монет.

Почему прекратили чеканку?

Главная причина — экономическая нецелесообразность.

  • Стоимость: Производство одной монеты номиналом 1 цент обходилось государству примерно в 3,69 цента (почти в четыре раза дороже его номинала).
  • Экономия: Министерство финансов США рассчитывает, что прекращение чеканки сэкономит федеральному правительству около $56 миллионов в год.
  • Малая ценность: Из-за инфляции и перехода к электронным расчетам пенни потеряли свою покупательную способность. Большинство американцев их почти не используют.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
