На наличном рынке спрос на валюту за неделю вырос на 25%, на безналичном рекордный дефицит — эксперт

На наличном валютном рынке Украины фиксируется значительный рост активности и дефицита валюты. За неделю спрос на валюту вырос на 25%, а на безналичном рынке впервые за долгое время зафиксирован рекордный дефицит. Об этом сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин в своем посту в Facebook.
Оживление на наличном рынке
По данным эксперта, среднесуточный спрос на наличную валюту вырос и превысил $105 млн. При этом предложение валюты также выросло, но меньшими темпами — на 18%, достигнув $65,5 млн среднесуточно.
Таким образом, среднесуточный дефицит валюты на наличном рынке достиг почти 40 миллионов долларов.
«Это близко к максимальным уровням с февраля этого года», — подчеркнул Шевчишин, указывая на высокое давление спроса.
Дефицит на безналичном рынке
Аналитик также зафиксировал необычную ситуацию на рынке безналичных валютных операций населения:
- Две недели на безналичном рынке фиксируется дефицит валюты.
- Среднесуточный дефицит составляет $3,6 млн.
Эксперт отметил, что столь продолжительного дефицита на безналичном рынке уже давно не наблюдалось.
