Десять самых высокооплачиваемых пилотов «Формулы-1» в сезоне 2025 совокупно заработали на трассе $363 миллиона. Эта сумма является историческим рекордом, на 15% превышающим показатель 2024 года ($317 млн) и на 72% — показатель 2021 года, когда Forbes впервые начал публиковать этот рейтинг.
Пилоты «Формулы-1» побили собственный рекорд — в этом сезоне они заработали $363 млн: ТОП-3 самых богатых гонщиков
Рост доходов пилотов обусловлен высокими показателями бизнеса «Формулы-1» и ограничением расходов (cost cap) для команд, не распространяющимся на зарплаты гонщиков.
ТОП-3 самых богатых пилотов 2025 года
Несмотря на то, что титул чемпиона по драматической гонке в Абу-Даби завоевал гонщик McLaren Ландо Норрис, финансовый рейтинг возглавил нидерландский пилот Red Bull.
|Место
|Пилот (команда)
|Общий доход
|Зарплата
|Бонусы
|1
|Макс Ферстаппен (Red Bull)
|$76 млн
|$65 млн
|$11 млн
|2
|Льюис Гамильтон (Ferrari)
|$70,5 млн
|$70 млн
|$0,5 млн
|3
|Ландо Норрис (McLaren)
|$57,5 млн
|$18 млн
|$39,5 млн
1. Макс Ферстаппен — $76 млн
28-летний нидерландский пилот Макс Ферстаппен (Red Bull) уже четвертый сезон подряд удерживает лидерство по доходам на трассе. Его общий доход составил $76 млн, большую часть которых составляет фиксированная зарплата ($65 млн). Несмотря на то, что он остановился в шаге от пятого чемпионского титула (уступив Норрису только двум очкам), сезон Ферстаппен завершил с наибольшим количеством побед в Гран-при — восьмью.
2. Льюис Гамильтон — $70,5 млн.
Семикратный чемпион Льюис Гамильтон (Ferrari) установил рекорд серии по размеру фиксированной зарплаты, которая, по оценкам Forbes, составила $70 млн в его первом сезоне с Ferrari после 12 успешных лет у Mercedes. Несмотря на высокую зарплату, 40-летний британец назвал свой первый сезон в красном цвете «кошмаром», поскольку впервые в своей 19-летней карьере он не смог подняться на подиум ни в одном Гран-при.
3. Ландо Норрис — $57,5 млн
26-летний Ландо Норрис (McLaren) завоевал свой первый чемпионский титул. Его общий доход составил $57,5 млн, причем значительная часть этой суммы — $39,5 млн — была получена в виде бонусов за семь побед в Гран-при и 18 подиумов в 24 гонках. Норрис стал первым пилотом McLaren, выигравшим титул с 2008 года.
ТОП-10 самых высокооплачиваемых пилотов «Формулы-1» 2025 года
Позади тройки лидеров разместились следующие пилоты:
4. Оскар Пиастри (McLaren): $37,5 млн
5. Шарль Леклер (Ferrari): $30 млн
6. Фернандо Алонсо (Aston Martin): $26,5 млн
7. Джордж Расселл (Mercedes): $26 млн
8. Лэнс Стролл (Aston Martin): $13,5 млн
9. Карлос Сайнс (Williams): $13 млн
10. Кими Антонелли (Mercedes): $12,5 млн
Отметим, что рейтинг Forbes учитывает только зарплаты и бонусы, полученные пилотами по результатам трассы, и не включает доходы от личных рекламных контрактов и эндорсментов.
