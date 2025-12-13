Пилоты «Формулы-1» побили собственный рекорд — в этом сезоне они заработали $363 млн: ТОП-3 самых богатых гонщиков

Десять самых высокооплачиваемых пилотов «Формулы-1» в сезоне 2025 совокупно заработали на трассе $363 миллиона. Эта сумма является историческим рекордом, на 15% превышающим показатель 2024 года ($317 млн) и на 72% — показатель 2021 года, когда Forbes впервые начал публиковать этот рейтинг.

Рост доходов пилотов обусловлен высокими показателями бизнеса «Формулы-1» и ограничением расходов (cost cap) для команд, не распространяющимся на зарплаты гонщиков.

ТОП-3 самых богатых пилотов 2025 года

Несмотря на то, что титул чемпиона по драматической гонке в Абу-Даби завоевал гонщик McLaren Ландо Норрис, финансовый рейтинг возглавил нидерландский пилот Red Bull.

Место Пилот (команда) Общий доход Зарплата Бонусы 1 Макс Ферстаппен (Red Bull) $76 млн $65 млн $11 млн 2 Льюис Гамильтон (Ferrari) $70,5 млн $70 млн $0,5 млн 3 Ландо Норрис (McLaren) $57,5 млн $18 млн $39,5 млн

1. Макс Ферстаппен — $76 млн

28-летний нидерландский пилот Макс Ферстаппен (Red Bull) уже четвертый сезон подряд удерживает лидерство по доходам на трассе. Его общий доход составил $76 млн, большую часть которых составляет фиксированная зарплата ($65 млн). Несмотря на то, что он остановился в шаге от пятого чемпионского титула (уступив Норрису только двум очкам), сезон Ферстаппен завершил с наибольшим количеством побед в Гран-при — восьмью.

2. Льюис Гамильтон — $70,5 млн.

Семикратный чемпион Льюис Гамильтон (Ferrari) установил рекорд серии по размеру фиксированной зарплаты, которая, по оценкам Forbes, составила $70 млн в его первом сезоне с Ferrari после 12 успешных лет у Mercedes. Несмотря на высокую зарплату, 40-летний британец назвал свой первый сезон в красном цвете «кошмаром», поскольку впервые в своей 19-летней карьере он не смог подняться на подиум ни в одном Гран-при.

3. Ландо Норрис — $57,5 млн

26-летний Ландо Норрис (McLaren) завоевал свой первый чемпионский титул. Его общий доход составил $57,5 млн, причем значительная часть этой суммы — $39,5 млн — была получена в виде бонусов за семь побед в Гран-при и 18 подиумов в 24 гонках. Норрис стал первым пилотом McLaren, выигравшим титул с 2008 года.

ТОП-10 самых высокооплачиваемых пилотов «Формулы-1» 2025 года

Позади тройки лидеров разместились следующие пилоты:

4. Оскар Пиастри (McLaren): $37,5 млн

5. Шарль Леклер (Ferrari): $30 млн

6. Фернандо Алонсо (Aston Martin): $26,5 млн

7. Джордж Расселл (Mercedes): $26 млн

8. Лэнс Стролл (Aston Martin): $13,5 млн

9. Карлос Сайнс (Williams): $13 млн

10. Кими Антонелли (Mercedes): $12,5 млн

Отметим, что рейтинг Forbes учитывает только зарплаты и бонусы, полученные пилотами по результатам трассы, и не включает доходы от личных рекламных контрактов и эндорсментов.