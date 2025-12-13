Multi от Минфин
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
13 декабря 2025, 15:01 Читати українською

Пилоты «Формулы-1» побили собственный рекорд — в этом сезоне они заработали $363 млн: ТОП-3 самых богатых гонщиков

Десять самых высокооплачиваемых пилотов «Формулы-1» в сезоне 2025 совокупно заработали на трассе $363 миллиона. Эта сумма является историческим рекордом, на 15% превышающим показатель 2024 года ($317 млн) и на 72% — показатель 2021 года, когда Forbes впервые начал публиковать этот рейтинг.

Пилоты «Формулы-1» побили собственный рекорд — в этом сезоне они заработали $363 млн

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Рост доходов пилотов обусловлен высокими показателями бизнеса «Формулы-1» и ограничением расходов (cost cap) для команд, не распространяющимся на зарплаты гонщиков.

ТОП-3 самых богатых пилотов 2025 года

Несмотря на то, что титул чемпиона по драматической гонке в Абу-Даби завоевал гонщик McLaren Ландо Норрис, финансовый рейтинг возглавил нидерландский пилот Red Bull.

Место Пилот (команда) Общий доход Зарплата Бонусы
1 Макс Ферстаппен (Red Bull) $76 млн $65 млн $11 млн
2 Льюис Гамильтон (Ferrari) $70,5 млн $70 млн $0,5 млн
3 Ландо Норрис (McLaren) $57,5 млн $18 млн $39,5 млн

1. Макс Ферстаппен — $76 млн

28-летний нидерландский пилот Макс Ферстаппен (Red Bull) уже четвертый сезон подряд удерживает лидерство по доходам на трассе. Его общий доход составил $76 млн, большую часть которых составляет фиксированная зарплата ($65 млн). Несмотря на то, что он остановился в шаге от пятого чемпионского титула (уступив Норрису только двум очкам), сезон Ферстаппен завершил с наибольшим количеством побед в Гран-при — восьмью.

2. Льюис Гамильтон — $70,5 млн.

Семикратный чемпион Льюис Гамильтон (Ferrari) установил рекорд серии по размеру фиксированной зарплаты, которая, по оценкам Forbes, составила $70 млн в его первом сезоне с Ferrari после 12 успешных лет у Mercedes. Несмотря на высокую зарплату, 40-летний британец назвал свой первый сезон в красном цвете «кошмаром», поскольку впервые в своей 19-летней карьере он не смог подняться на подиум ни в одном Гран-при.

3. Ландо Норрис — $57,5 млн

26-летний Ландо Норрис (McLaren) завоевал свой первый чемпионский титул. Его общий доход составил $57,5 млн, причем значительная часть этой суммы — $39,5 млн — была получена в виде бонусов за семь побед в Гран-при и 18 подиумов в 24 гонках. Норрис стал первым пилотом McLaren, выигравшим титул с 2008 года.

ТОП-10 самых высокооплачиваемых пилотов «Формулы-1» 2025 года

Позади тройки лидеров разместились следующие пилоты:

4. Оскар Пиастри (McLaren): $37,5 млн

5. Шарль Леклер (Ferrari): $30 млн

6. Фернандо Алонсо (Aston Martin): $26,5 млн

7. Джордж Расселл (Mercedes): $26 млн

8. Лэнс Стролл (Aston Martin): $13,5 млн

9. Карлос Сайнс (Williams): $13 млн

10. Кими Антонелли (Mercedes): $12,5 млн

Отметим, что рейтинг Forbes учитывает только зарплаты и бонусы, полученные пилотами по результатам трассы, и не включает доходы от личных рекламных контрактов и эндорсментов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
