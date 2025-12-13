Multi от Минфин
українська
13 декабря 2025, 12:02

«Эпическое мошенничество» на $40 млрд: Основателя стейблкоина TerraUSD приговорили к 15 годам заключения

Федеральный суд США приговорил южнокорейского соучредителя компании Terraform Labs и разработчика криптовалют TerraUSD и Luna К Квону к 15 годам лишения свободы за мошенничество на $40 млрд, которое судья назвал эпическим. Об этом сообщает Reuters.

Основателя стейблкоина TerraUSD приговорили к 15 годам заключения
Фото: До Квон

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Приговор вынес окружной судья США Пол А. Энгельмайер в федеральном суде Манхэттена. Судья подверг резкой критике Квона за неоднократную ложь инвесторам, которые доверили ему свои сбережения.

«Это было мошенничество эпического, беспрецедентного масштаба. В истории федеральных судебных преследований немного дел, которые нанесли столько ущерба, как ваш, господин Квоне», — заявил Энгельмайер.

Жертвы и признание вины

34-летний Квон, который был соучредителем сингапурской компании Terraform Labs и разработал криптовалюты TerraUSD и Luna, ранее признал свою вину и подтвердил, что ввел инвесторов в заблуждение по поводу стейблкоина, который должен был поддерживать стабильную цену даже во время волатильности рынка.

Квон обратился в суд и извинился перед своими жертвами, в том числе сотнями людей, которые направили в суд письма с описаниями причиненного им вреда.

Одна из жертв, Айилдиз Аттила, сообщила, что потеряла от $400 000 до $500 000.

Обстоятельства мошенничества

Прокуроры, требовавшие не менее 12 лет заключения, обвинили Квона в девяти уголовных пунктах, включая мошенничество с ценными бумагами, мошенничество с использованием электронных средств и сговор с целью отмывания денег.

Квона обвинили в том, что он вводил инвесторов в заблуждение по поводу TerraUSD — алгоритмического стейблкоина, созданного для поддержания курса на уровне $1.

По данным обвинения, когда в мае 2021 года стейблкоин впервые упал ниже этой отметки, Квон уверял инвесторов, что компьютерный алгоритм Terra Protocol самостоятельно восстановил цену. На самом же деле, как утверждают прокуроры, он организовал скрытую покупку токена на миллионы долларов через высокочастотную торговую фирму, чтобы искусственно удержать курс.

Квон признал себя виновным в августе по двум пунктам: заговор в целях мошенничества и мошенничество с использованием электронных средств.

Дальнейшая судьба

В 2024 году Квон согласился оплатить $80 млн гражданского штрафа и получить запрет на операции с криптоактивами в рамках мирового соглашения на $4,55 млрд, который он и компания Terraform заключили с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Кроме того, Квону предъявили обвинение и в Южной Корее. В рамках соглашения со следствием американские прокуроры не будут возражать против возможного перевода Квона за границу после отбытия им половины срока заключения в США.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии

