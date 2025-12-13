НБУ презентовал памятную монету, посвященную спецоперации СБУ «Паутина» (фото)

Национальный банк 12 декабря ввел в обращение новую памятную монету «Служба безопасности Украины. Защищаем Украину вместе!». Монета увековечивает деятельность СБУ и ее уже историческую спецоперацию «Паутина», которая стала свидетельством интеллекта и технической изобретательности украинских защитников. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Дизайн монеты

Монета номиналом 5 гривен изготовлена из нейзильбера, а ее тираж будет составлять до 75 000 штук в сувенирной упаковке. Группа монеты — рифленая.

Аверс

В центре композиции размещен стилизованный образ «троянского коня», за которым просматривается силуэт грузовика, перевозившего FPV-дроны на позиции. Этот элемент символизирует победу интеллекта и креативности над грубой силой.

Реверс

На реверсе изображен силуэт дрона с боевой частью. Надпись 117 FPV/ДРОНОВ указывает на общее количество беспилотников, привлеченных в спецоперации. Центральным элементом является зеркальный силуэт пораженного стратегического самолета, над которым расположена стилизованная паутина, объединяющая четыре пораженных аэродрома, иллюстрируя сетевой характер и стратегическую слаженность операции.

Где купить монету

Купить памятную монету «Служба безопасности Украины. Защищаем Украину вместе!» можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ с 16 декабря 2025 года, а также через банки-дистрибьюторы.