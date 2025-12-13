Multi от Минфин
13 декабря 2025, 10:00 Читати українською

Bitget занимает 73% рынка, поскольку объем торгов токенизированными акциями Ondo превысил $88 млн

Bitget, крупнейшая в мире Universal Exchange (UEX), зафиксировала более $88 млн объема торгов токенизированными акциями Ondo в первую неделю декабря, захватив около 73% совокупной доли рынка за этот период. Этот результат подчеркивает стремительно растущий спрос на ончейн-доступ к традиционным финансовым рынкам и укрепляет позицию Bitget как ключевой площадки для подобных операций.

Bitget, крупнейшая в мире Universal Exchange (UEX), зафиксировала более $88 млн объема торгов токенизированными акциями Ondo в первую неделю декабря, захватив около 73% совокупной доли рынка за этот период.

Рост активности последовал за серией стратегических обновлений ончейн-инфраструктуры Bitget. В ноябре платформа завершила миграцию токенизированных акций на BNB Smart Chain (BSC), улучшив эффективность транзакций, масштабируемость и доступность для пользователей по всему миру. Ранее, в сентябре, Bitget Onchain превысила $113 млн дневного торгового объема, что сигнализирует о растущем интересе к бесшовному ончейн-доступу к диверсифицированным классам активов. Все эти шаги подготовили основу для бурного спроса на продукты Ondo.

Токенизированные акции Ondo предоставляют пользователям ончейн-экспозицию к традиционным активам, сохраняя преимущества крипторынка — высокую ликвидность, быстрые расчёты и круглосуточную доступность. Концентрация торговой активности на Bitget отражает предпочтение пользователей к платформам, которые обеспечивают глубокую ликвидность, надёжное исполнение и удобный ончейн-доступ в рамках одного аккаунта.

«Моментум токенизированных акций показывает, что трейдеры хотят выход на глобальные рынки без традиционных барьеров, — отметила Грейси Чен, CEO Bitget. — То, что большинство этих операций происходит именно на Bitget, говорит о выборе пользователей в пользу платформ, которые делают такой переход простым и надёжным».

Результаты также подтверждают реализацию концепции Universal Exchange — объединение криптовалют, токенизированных акций и других реальных активов в единой экосистеме. По мере того как токенизация расширяет доступ к традиционным финансам, ранние тенденции показывают: трейдеры не просто тестируют эти продукты, а активно интегрируют их в свои торговые стратегии. Раннее лидерство Bitget в торгах Ondo демонстрирует направление развития сегмента: по мере роста объемов капитала в ончейне роль бирж, способных масштабно поддерживать как цифровые, так и традиционные активы, становится всё более очевидной.

Источник: Минфин
