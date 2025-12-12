Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства представило проект «Стратегии занятости до 2030 года». Главная цель документа — преодолеть кадровый голод, вызванный войной и миграцией, путем привлечения к работе не менее 2 миллионов граждан из категории экономически неактивного населения. Об этом во время презентации сообщила заместитель министра Дарья Марчак, пишет Укринформ 12 декабря.
К 2030 году в Украине планируют привлечь на рынок труда не менее 2 млн пенсионеров и молодежи — Стратегия занятости
Демографический кризис и «скрытый» ресурс
Ситуация на рынке труда остается критической из-за структурных потерь населения.
- На подконтрольных территориях проживает около 31 млн человек (против 42 млн до вторжения).
- По состоянию на октябрь 2025 года уровень безработицы составляет 11,3%.
- Около 12,5 млн граждан в возрасте от 15 лет остаются экономически неактивными.
Именно в этой группе (12,5 млн) правительство видит потенциал для восстановления экономики. Сюда входят пенсионеры, молодежь, люди, ухаживающие за родственниками, и другие категории, которые в настоящее время не работают и не ищут работу.
Ключевые инструменты Стратегии
Для достижения цели в 2 млн новых работников правительство предлагает комплексный подход:
- Цифровизация и прогнозирование: Запуск ИТ-платформы «Обрий». Она должна прогнозировать потребности работодателей на 5−10 лет вперед. Это станет основой для формирования госзаказа в образовании.
- Образование под рынок: Модернизация системы профориентации, развитие дуального образования (обучение + работа) и переквалификация взрослых.
- Инклюзия: Борьба со стереотипами при найме (эйджизм, гендерные предубеждения) и создание инклюзивной инфраструктуры.
- Реформа институтов: Трансформация Государственной службы занятости и Гоструда, а также передача части полномочий территориальным общинам для локального анализа рынка.
Критика: Стратегия не видит современного труда?
Председатель профильного комитета ВРУ Галина Третьякова раскритиковала проект за устаревшие подходы. По ее мнению, документ игнорирует реальные форматы, в которых уже работают украинцы, но которые часто остаются в «серой» зоне или не регулируются надлежащим образом:
- Удаленная работа;
- Фриланс, аутсорсинг и аутстафинг;
- Комбинированная занятость.
Третьякова настаивает на либерализации рынка труда, где государство должно минимально вмешиваться в отношения между работником и работодателем.
