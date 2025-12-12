Курс доллара США и евро выросли на 3 и 6 копеек соответственно на межбанковских торгах в пятницу, 12 декабря. Об этом свидетельствуют данные Минфина.
Курс валют: евро и доллар подорожали на межбанке в пятницу
|
Открытие 12 декабря
|
Закрытие 12 декабря
|
Изменения
|
42,16/42,19
|
42,19/42,21
|
3/3
|
49,49/49,52
|
49,55/49,56
|
6/6
Официальный курс: доллар — 42,19 грн, евро — 49,46грн.
Средний курс в банках: 42,00−42,45 грн/доллар, 49,30−49,80 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 42,30−42,37, евро — 49,65−49,80 грн.
Источник: Минфин
