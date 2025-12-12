Bitget запускает TradFi, открывая рынки золота, FX и CFD для криптопользователей и продвигая свою концепцию UEX

Bitget , крупнейшая в мире Universal Exchange (UEX), объявила о запуске закрытого бета-тестирования Bitget TradFi — новой мультырынчной функции, которая предоставляет криптопользователям прямой доступ к глобальным рынкам форекса, металлов, сырьевых товаров, индексов и CFD на акции с использованием USDT в качестве маржи. С 12 декабря выбранные пользователи получили возможность протестировать новую систему в раннем доступе с ограниченным функционалом.

Рынок, на который нацелена новая функция, огромен. По данным Банка международных расчётов, дневной оборот мирового FX-рынка достиг примерно $9,6 трлн, увеличившись почти на 30% по сравнению с 2022 годом. Объем торгов внебиржевыми деривативами на процентные ставки и FX также составляет триллионы долларов ежедневно, а совокупный номинал превышает $700 трлн. Розничный доступ к этим инструментам всё чаще осуществляется через CFD, а мировой рынок CFD-брокеров оценивается в $5,6 млрд выручки в 2025 году и, по прогнозам, почти удвоится к 2035 году. Bitget TradFi позиционирует платформу для выхода на этот растущий сектор, объединяя его с цифровыми активами в единую инфраструктуру.

TradFi позволяет текущим пользователям Bitget торговать основными валютными парами, золотом и другими популярными CFD прямо на той же платформе, где доступны спот-торги, фьючерсы, копитрейдинг и токенизированные акции. Все позиции маржируются и расчёты ведутся в USDT, что устраняет необходимость открывать отдельные брокерские счета, использовать банковские переводы или проводить конвертацию валют. Продукт предлагает глубокую институциональную ликвидность, узкие спреды и кредитное плечо до 500x в рамках регулирования Комиссией по финансовым услугам Маврикия (FSC). Комиссии также разработаны таким образом, чтобы быть максимально конкурентоспособными: от $0,09 за лот, а пользователи VIP-уровней получают одни из лучших торговых условий на рынке.

«Наша цель в рамках UEX всегда заключалась в объединении рынков, которые традиционно существовали разрозненно. Теперь крипто, токенизированные активы, CFD и FX могут сосуществовать в единой системе маржи, исполнения и риск-менеджмента. Bitget TradFi показывает, как выглядит это будущее. Мы переносим масштаб традиционных финансов на цифровые рельсы и даём пользователям простой и мощный способ торговать всеми классами активов без лишнего трения», — отметила Грейси Чен, CEO Bitget.

Запуск TradFi основан на прочной базе Bitget по интеграции традиционных финансов и крипто. Ранее в этом году суммарный объем торгов токенизированными фьючерсами на американские акции превысил $10 млрд, что подтверждает устойчивый спрос на круглосуточный доступ к традиционным активам, номинированный в USDT. Bitget TradFi расширяет эту модель с фондовых инструментов на весь спектр FX и CFD, позволяя пользователям свободно перемещать капитал между криптовалютами, токенизированными акциями и макрорынками внутри одного интерфейса.

Преобразуя одну платформу в единый шлюз к цифровым и традиционным инструментам, Bitget TradFi усиливает стратегию компании UEX: сделать глобальные рынки более доступными, капиталоэффективными и безграничными для трейдеров по всему миру.

Для получения дополнительной информации посетите официальный ресурс.