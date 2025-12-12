Bitget запускает TradFi, открывая рынки золота, FX и CFD для криптопользователей и продвигая свою концепцию UEX

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

12 декабря 2025, 15:05 Читати українською

Bitget запускает TradFi, открывая рынки золота, FX и CFD для криптопользователей и продвигая свою концепцию UEX

Bitget, крупнейшая в мире Universal Exchange (UEX), объявила о запуске закрытого бета-тестирования Bitget TradFi — новой мультырынчной функции, которая предоставляет криптопользователям прямой доступ к глобальным рынкам форекса, металлов, сырьевых товаров, индексов и CFD на акции с использованием USDT в качестве маржи. С 12 декабря выбранные пользователи получили возможность протестировать новую систему в раннем доступе с ограниченным функционалом.

Bitget, крупнейшая в мире Universal Exchange (UEX), объявила о запуске закрытого бета-тестирования Bitget TradFi — новой мультырынчной функции, которая предоставляет криптопользователям прямой доступ к глобальным рынкам форекса, металлов, сырьевых товаров, индексов и CFD на акции с использованием USDT в качестве маржи.

Рынок, на который нацелена новая функция, огромен. По данным Банка международных расчётов, дневной оборот мирового FX-рынка достиг примерно $9,6 трлн, увеличившись почти на 30% по сравнению с 2022 годом. Объем торгов внебиржевыми деривативами на процентные ставки и FX также составляет триллионы долларов ежедневно, а совокупный номинал превышает $700 трлн. Розничный доступ к этим инструментам всё чаще осуществляется через CFD, а мировой рынок CFD-брокеров оценивается в $5,6 млрд выручки в 2025 году и, по прогнозам, почти удвоится к 2035 году. Bitget TradFi позиционирует платформу для выхода на этот растущий сектор, объединяя его с цифровыми активами в единую инфраструктуру.

TradFi позволяет текущим пользователям Bitget торговать основными валютными парами, золотом и другими популярными CFD прямо на той же платформе, где доступны спот-торги, фьючерсы, копитрейдинг и токенизированные акции. Все позиции маржируются и расчёты ведутся в USDT, что устраняет необходимость открывать отдельные брокерские счета, использовать банковские переводы или проводить конвертацию валют. Продукт предлагает глубокую институциональную ликвидность, узкие спреды и кредитное плечо до 500x в рамках регулирования Комиссией по финансовым услугам Маврикия (FSC). Комиссии также разработаны таким образом, чтобы быть максимально конкурентоспособными: от $0,09 за лот, а пользователи VIP-уровней получают одни из лучших торговых условий на рынке.

«Наша цель в рамках UEX всегда заключалась в объединении рынков, которые традиционно существовали разрозненно. Теперь крипто, токенизированные активы, CFD и FX могут сосуществовать в единой системе маржи, исполнения и риск-менеджмента. Bitget TradFi показывает, как выглядит это будущее. Мы переносим масштаб традиционных финансов на цифровые рельсы и даём пользователям простой и мощный способ торговать всеми классами активов без лишнего трения», — отметила Грейси Чен, CEO Bitget.

Запуск TradFi основан на прочной базе Bitget по интеграции традиционных финансов и крипто. Ранее в этом году суммарный объем торгов токенизированными фьючерсами на американские акции превысил $10 млрд, что подтверждает устойчивый спрос на круглосуточный доступ к традиционным активам, номинированный в USDT. Bitget TradFi расширяет эту модель с фондовых инструментов на весь спектр FX и CFD, позволяя пользователям свободно перемещать капитал между криптовалютами, токенизированными акциями и макрорынками внутри одного интерфейса.

Преобразуя одну платформу в единый шлюз к цифровым и традиционным инструментам, Bitget TradFi усиливает стратегию компании UEX: сделать глобальные рынки более доступными, капиталоэффективными и безграничными для трейдеров по всему миру.

Для получения дополнительной информации посетите официальный ресурс.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами