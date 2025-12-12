Bitget Launchpool добавляет Talus (US) с 17,5 млн токенов в наградах

Bitget , крупнейшая в мире Universal Exchange (UEX), объявила о добавлении Talus (US) в Bitget Launchpool, а также о запуске спотовой торговли активом. Торги по паре US/USDT начались 11 декабря 2025 года в 13:00 (UTC). Депозиты уже открыты, вывод средств станет доступен с 12 декабря 2025 года в 14:00 (UTC).

Чтобы отпраздновать листинг, Bitget Launchpool запускает кампанию с общим пулом наград в 17 500 000 US. Участвовать могут пользователи, которые заблокируют BGB или US в период с 11 декабря 2025 года, 16:00 до 14 декабря 2025 года, 16:00 (UTC). В пуле блокировки BGB пользователи могут размещать от 5 до 50 000 BGB, при этом максимальный лимит зависит от их VIP-уровня. Участники этого пула получат возможность разделить 16 000 000 US. В пуле US пользователи могут размещать от 250 до 25 000 000 US и претендовать на долю из 1 500 000 US.

Talus — это инфраструктурный слой для децентрализованных AI-агентов, созданный для обеспечения проверяемой автоматизации и прозрачной экономики агентов в ончейне. Его базовый протокол Nexus выступает интеллектуальным уровнем сети Talus — агентной автоматизированной системы, определяющей, как агенты получают данные, выполняют AI-инференс, принимают решения и осуществляют действия. Благодаря переносу всех этих процессов в ончейн, Nexus обеспечивает доверенную и поддающуюся аудиту автоматизацию, в отличие от традиционных веб2-агентов, просто дополненных токенами.

Universal Exchange (UEX) от Bitget объединяет инфраструктуру уровня централизованных бирж с ончейн-доступом, предоставляя пользователям единый аккаунт для поиска и торговли миллионами токенов в ведущих сетях. И хотя такая открытая модель обеспечивает широкий доступ к рынку без традиционных ограничений на листинг, Launchpool Bitget выделяет активы иного уровня — проекты с реальной поддержкой, понятной утилитарностью и сильным сообществом. Вместе UEX и Launchpool обеспечивают и широту, и качество: масштабное открытие рынка и тщательно подобранные возможности для пользователей, предпочитающих осмысленно изучать криптоэкосистему.

Добавление Talus (US) расширяет эти возможности, усиливая роль Bitget в соединении передовых сетей AI-агентов с глобальной ликвидностью в рамках модели Universal Exchange.

Для дополнительной информации о Talus (US) посетите официальный ресурс проекта.