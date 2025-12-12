Multi от Минфин
українська
12 декабря 2025, 13:26 Читати українською

Bybit показала крипто-карту 2025: где сосредоточены лидеры и институциональные силы

Bybit, вторая по торговому объему криптовалютная биржа в мире, представила Мировой рейтинг криптовалют (World Crypto Rankings, WCR) за 2025 год, разработанный совместно с DL Research. Этот подробный отчет показывает, как 79 стран и территорий встраивают криптовалюты в ткань общественной жизни. В отличие от рейтингов, основанных на каком‑либо одном параметре, WCR от Bybit опирается на 28 метрических показателей и 92 точки данных. Такой многомерный подход позволяет выявить текущих лидеров рынка, понять, какие факторы способствуют росту новых игроков, а также получить практические инсайты о возникающих возможностях и вызовах — для лидеров отрасли, регуляторов и пользователей по всему миру.

Глобальное внедрение криптовалют: за пределами цифр

Почему криптовалюты захватывают мир? Причины теперь куда разнообразнее: от реальной пользы в повседневной жизни до острой необходимости в бедных странах. Богатые государства делают ставку на технологии и инфраструктуру, а бедные — на выживание. И хотя крупнейшие криптоцентры не всегда совпадают с экономическими гигантами, связь между ВВП на душу населения и уровнем внедрения криптовалют очевидна.

  • Сингапур (№ 1): лидирует в мире по уровню внедрения криптовалют благодаря четкости регулирования, зрелости институциональной среды и активному вовлечению общества. Более 11 % жителей Сингапура владеют криптовалютами, а продуманная система лицензирования привлекает глобальные биржи и финтех‑компании. Следующий этап развития будет сосредоточен на расширении розничного использования и транзакционных сценариев.

  • Соединенные Штаты (№ 2): крупнейший и наиболее влиятельный крипторынок в мире. Знаковые одобрения ETF, закон GENIUS Act и благоприятная для криптовалют политика правительства превратили США в центр притяжения институционального капитала. Страна также лидирует по объёмам DeFi, потокам на централизованных биржах (CEX) и внедрению сети Lightning.

  • Литва (№ 3): стала европейским «окном» для криптовалютных бирж и поставщиков услуг в рамках регламента MiCA. Большинство лицензированных в Литве компаний ориентированы не на локальный рынок, а на работу в глобальном масштабе. Будучи регуляторным и лицензионным центром с открытой финансовой системой и технически грамотным населением, Литва оказывает заметное влияние на европейский крипторынок. Однако из‑за относительно небольшой численности населения объёмы внутренних транзакций остаются ограниченными.

  • Швейцария (№ 4): выделяется как страна с наиболее целостной моделью внедрения криптовалют в Западной Европе. Здесь создана элитная инфраструктура, обеспечена чёткость регулирования (независимо от регламента MiCA) и достигнуто беспрецедентное общественное признание криптовалют — при опоре на финансово‑систему мирового уровня. Высокий уровень доверия к институтам, беспрецедентная общественная легитимность и глубокая техническая экспертиза позволяют Швейцарии лидировать в сфере формирования политики, развития инфраструктуры хранения активов (кастодиалы) и проведения исследований.

  • Объединенные Арабские Эмираты (№ 5): не только утвердились в качестве регионального центра Ближнего Востока и Северной Африки (MENA) для пилотных проектов токенизации активов и платёжных систем, но и стали фактическим связующим звеном между Азией, Европой и Африкой в сфере токенизированных финансов. ОАЭ сочетают амбициозные регуляторные рамки VARA в Дубае с широким использованием криптовалют на низовом уровне — прежде всего для денежных переводов, — а также одним из самых высоких в мире уровней проникновения пользователей.

Региональные модели адаптации, формируемые локальными условиями

Страны СНГ и прилегающего Кавказа демонстрируют неравномерное, но значимое внедрение криптовалют, при этом наибольший импульс по модели «снизу вверх» наблюдается в странах Кавказа. Армения (№ 66 в мире) и Грузия (№ 39 в мире) выделяются высоким уровнем реального использования: в Армении основными драйверами являются денежные переводы и потоки стейблкоинов, тогда как Грузия сочетает сильные пользовательские показатели с благоприятной налоговой политикой и высокой степенью принятия криптовалют среди мерчантов.

В Центральной Азии Казахстан (№ 57 в мире) и Узбекистан (№ 53 в мире) сосредоточены на институциональных и регуляторных основах — Казахстан за счет майнинговой инфраструктуры и регуляторной ясности, Узбекистан — через централизованный надзор. Однако этот подход пока не привел к широкому распространению криптовалют среди пользователей.

Россия (№ 34 в мире) остается рынком с высокой активностью и сильным использованием CEX и DeFi, но сталкивается с ограничениями из-за слабой институциональной готовности и ограниченного доступа к фиату.

В целом регион отражает различные траектории внедрения: массовое «низовое» использование на Кавказе, развитие по принципу «сначала политика» в Центральной Азии и спрос, ограниченный инфраструктурой, в России.

Стейблкоины — драйвер глобального внедрения криптовалют

По мере того как цифровые активы переходят от периферии к центру экономической жизни, пользователи по всему миру всё чаще полагаются на стейблкоины как на «тихую гавань» во времена нестабильности, инструмент обхода барьеров традиционной банковской системы, средство для трансграничных платежей и доступ к DeFi. Стейблкоины — не только наиболее широко используемый, но и наиболее равномерно распределённый криптопродукт.

Хотя стейблкоины, привязанные к доллару США, доминируют в глобальных объемах, всё больше стран разрабатывают или стимулируют выпуск стейблкоинов в местных валютах. Их цель — повысить эффективность внутренних платежей, сократить зависимость от доллара и предоставить регулируемую альтернативу неформальным рынкам. Такие локальные стейблкоины всё чаще рассматриваются как инструмент монетарного суверенитета и финансовых инноваций.

В отчете выделены три направления влияния стейблкоинов на следующем этапе внедрения: формирование регуляторной конвергенции, дальнейшая интеграция с институциональными структурами и глобальная конкуренция фиатных валют. Во многих регионах стейблкоины в местных валютах будут не заменять, а дополнять долларовые токены, выполняя разные функции: локальные единицы — для платежей и коммерции, стейблкоины, привязанные к доллару, — для накоплений и сохранения капитала.

Новые возможности токенизации реальных активов

Параллельно с ростом популярности стейблкоинов ускоряется тренд токенизации — процесса представления реальных активов (RWA), таких как облигации, акции и недвижимость, на блокчейне. В развитых финансовых центрах, таких как Сингапур и Гонконг, токенизация переходит от пилотных инициатив к регулируемым рынкам, позволяя осуществлять дробное владение и расчеты на блокчейне. Токенизация не только повышает эффективность и прозрачность рынков, но и привлекает глобальный капитал, закрепляя за Азиатско-Тихоокеанским регионом роль лидера в финансах нового поколения и формируя основу для более инклюзивного и ликвидного глобального рынка.

С января общая ончейн-стоимость RWA, за исключением стейблкоинов, выросла более чем на 63%, увеличившись приблизительно с $15,8 млрд до более чем $25,7 млрд. Этот рост означает структурный сдвиг в том, как рынки капитала начинают интегрировать токенизированные активы в свои регулярные операции. Больше всего выиграют от этого сдвига страны, которые занимают высокие позиции по показателю «Институциональная готовность» (США, Канада, Литва, Польша и Филиппины). Эти юрисдикции уже обладают необходимыми правовыми рамками, рыночной инфраструктурой и институциональной зрелостью для поддержки масштабной токенизации.

Ончейн-зарплаты становятся новой нормой

Криптовалютные выплаты постепенно переходят от неформальной практики среди крипто-ориентированных подрядчиков к регулируемому и масштабируемому способу оплаты труда для глобальной рабочей силы. Доля специалистов, получающих часть зарплаты в криптовалюте, выросла с 3% в прошлом году до 9,6% в этом году, при этом более 90% таких выплат приходится на стейблкоины.

В странах с высоким уровнем денежных переводов и развитой удаленной занятостью, таких как ОАЭ и Филиппины, стейблкоины всё активнее используются для выплат работникам, фрилансерам и участникам гига-экономики. Эта тенденция делает криптовалюту частью повседневной финансовой жизни миллионов людей, позволяя обходить задержки и комиссии традиционных каналов денежных переводов и обеспечивая семьям более быстрый и надежный доступ к доходам. По мере того как всё больше пользователей и компаний переходят на такой формат, границы между локальными и глобальными рынками труда продолжают стираться, а финансовые возможности достигают сообществ, которые долгие годы были недостаточно обслужены традиционными финансовыми системами.

Ожидается, что внедрение регулируемых криптовалютных выплат будет ускоряться по двум основным направлениям:

  1. Глобальные финансовые и технологические центры — такие как ОАЭ, США, Сингапур и Гонконг — уже создают условия, при которых выплата зарплат в ончейне становится практичным и удобным вариантом как для местных специалистов, так и для сотрудников из других стран. Этому способствуют понятные правила, развитая финтех-инфраструктура и наличие высокодоходных индустрий.

  2. Развивающиеся страны с большим числом удаленных работников и высоким спросом на стейблкоины — например, Филиппины, Кения и Бразилия — всё чаще переходят на ончейн-выплаты. Такой подход позволяет обходить дорогие и медленные международные банковские переводы, при этом оставаясь в рамках местного трудового и налогового законодательства.

Внутри развивающегося криптоландшафта

Эти тенденции не существуют изолированно — напротив, они тесно взаимосвязаны. Внедрение локальных стейблкоинов делает платежи и денежные переводы более эффективными, что, в свою очередь, поддерживает рост токенизированных активов и ончейн-зарплат. По мере того как всё больше людей используют криптовалюту в повседневной жизни, растет спрос на надежные, регулируемые и инновационные финансовые продукты, а значит формируется положительный цикл, который двигает вперед всю экосистему.

Класс цифровых активов все теснее интегрируется в глобальные финансовые системы. К 2026 году страны, которые сумеют выработать чёткие регуляторные рамки и создать необходимую инфраструктуру для встраивания криптовалют в экономику, получат существенные преимущества: смогут наращивать налоговые поступления, привлекать квалифицированные кадры и стимулировать инновации. В то же время государства, продолжающие придерживаться ограничительных подходов, рискуют увидеть, как экономическая активность перемещается в юрисдикции с более продуманными и развитыми регуляторными режимами.

Перед политиками и регуляторами встает принципиальный выбор. С одной стороны, они могут разрабатывать комплексные рамки, позволяющие органично интегрировать криптовалюты в официальные финансовые системы. С другой — предпочесть более осторожную линию, опираясь на уже действующие лицензионные режимы и последовательно оценивая все риски и потенциальные выгоды такого внедрения.

«Строгие и независимые исследования имеют ключевое значение для стимулирования значимых инноваций в области блокчейна и криптовалют. Bybit гордится, что стала соавтором отчета WCR совместно с DL Research — лидером в области аналитики и инсайтов Web3, — делится Хелен Лиу, со-CEO Bybit. — Мы наблюдаем поворотный момент, когда блокчейн-технологии переходят от экспериментов к реальной интеграции в финансы, коммерцию и управление. Талант, инновации и импульс, которые мы видим по всему миру, свидетельствуют о том, что мы создаем фундаментальную инфраструктуру для более инклюзивной и эффективной цифровой экономики».

«Партнерство с Bybit в рамках отчета World Crypto Rankings позволяет нам объединить ончейн-данные DL Research и по-настоящему глобальный взгляд, а торговлю. Такое сотрудничество имеет решающее значение, если мы хотим развивать индустрию в сторону более прозрачных и основанных на данных решений. С удовольствием продолжим эту работу в будущих выпусках», — добавляет Райан Челай, руководитель исследовательского отдела DL Research.

Отчет World Crypto Rankings уже доступен: он предлагает многомерный, стандартизированный и выстроенный в связное повествование взгляд на глобальное внедрение криптовалют. Этот документ становится ориентиром для всех заинтересованных в будущем финансов — он задает вектор для решений и дискуссий, которые определят следующую эпоху цифровой финансовой системы.

Отчет WCR подготовлен компанией DL Research при полной редакционной и исследовательской независимости. Информация собрана из публично доступных источников и может быть изменена без предварительного уведомления. И отчет, и рейтинги предоставляются исключительно в информационных целях и не являются инвестиционной, финансовой, торговой или юридической консультацией. Читателям и трейдерам рекомендуется самостоятельно проводить анализ, обращаться к квалифицированным консультантам и проверять соответствие применимым законам перед принятием любых решений.

Источник: Минфин
