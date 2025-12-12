Trust Wallet интегрировал Revolut Pay, Британия сделает стейблкоины приоритетом 2026 года: что нового

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Trust Wallet интегрировал Revolut Pay: Криптовалюту в Европе теперь можно купить мгновенно и без комиссий

Команда криптогаманца Trust Wallet объявила о важном партнерстве с финтех-гигантом Revolut и интеграции его платежной системы Revolut Pay. Это позволит европейским пользователям быстро и напрямую покупать криптовалютные активы, сообщили представители проекта Incrypted.

Интеграция направлена на снижение барьеров для входа в Web3-пространство и максимальное упрощение процесса первой покупки цифровых активов.

Пользователи Trust Wallet теперь могут использовать Revolut Pay, банковские карты и переводы для мгновенной покупки криптовалют. Ключевое преимущество: комиссии Revolut отсутствуют.

На начальном этапе интеграция поддерживает покупку четырех основных токенов:

BTC (Биткоин)

ETH (Эфириум)

SOL (Solana)

USDC (Стейблкоин)

Интеграция реализована как в мобильном приложении Trust Wallet, так и в его десктопной версии.

Сейм Польши повторно рассмотрит законопроект о крипторегулировании, отклоненный президентом

Парламент Польши (Сейм) вторично выносит на рассмотрение законопроект, касающийся регулирования рынка криптоактивов, после того как его предыдущая версия была отклонена президентом Каролем Навроцким.

Инициатором возвращения проекта выступила партия «Польша 2050», являющаяся частью правящей коалиции.

Хотя авторы законопроекта назвали новую версию «улучшенной», представитель правительства Адам Шлапка заявил, что в содержании документа «не изменены ни запятые».

Документ фактически дублирует предыдущее предложение. Его основная цель — предоставить Управлению финансового надзора (KNF) полномочия главного регулятора рынка криптоактивов в Польше.

Великобритания сделает стейблкоины ключевым приоритетом 2026 года.

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) объявило, что развитие платежей в стейблкоинах является одним из стратегических приоритетов на 2026 год. Регулятор намерен поддержать местных эмитентов и создать безопасные условия для тестирования инновационных решений цифровых активов.

Глава FCA Нихил Рати в письме к Премьер-министру Киру Стармеру подчеркнул, что развитие инфраструктуры для стейблкоинов, обеспеченных фунтами стерлингов (GBP-стейблкоинов), входит в ключевые цели ведомства.

Стратегические цели FCA:

Усиление позиций: Обновленная регуляторная база направлена на усиление позиции Великобритании на глобальном финансовом рынке.

Конкурентоспособность: Развитие этого класса активов поддержит конкурентоспособность страны в секторе финтех-инноваций.

FCA совместно с Банком Англии работает над созданием единого свода правил, который охватит все аспекты рынка цифровых активов, включая:

Эмитентов стейблкоинов.

Торговая площадка.

Кредитование и хранение цифровых активов.

Стейкинг.

Ожидается, что комплексное регулирование будет внедрено в течение 2026 года, что станет решающим этапом в формировании британской политики по цифровым активам.

Одним из инструментов развития рынка станет открытая регуляторная песочница, ориентированная на местных эмитентов стейблкоинов. Участники программы могут протестировать свои продукты в ограниченной нормативной среде, прежде чем выводить их на массовый рынок.

BitMine приобрела Ethereum на $112 миллионов

Компания BitMine, возглавляемая известным финансовым аналитиком Томом Ли, значительно увеличила свои резервы в Ethereum, приобретя 33 504 ETH на общую сумму $112 миллионов.

О большой транзакции сообщили аналитики EmberCN, ссылаясь на данные платформы Arkham. Соглашение было проведено через институционного брокера FalconX.

В настоящее время BitMine официально не подтверждала информацию о новой покупке.

Известно, что BitMine придерживается амбициозной стратегии — аккумулировать 5% рыночного предложения Ethereum.

Согласно последней отчетности компании по форме 8-K от 7 декабря, на балансе BitMine уже находились:

3 864 951 ETH

193 BTC

$1 млрд в денежных средствах.

Кроме того, компания владеет долей в Eightco Holding стоимостью $36 млн.