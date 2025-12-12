Multi от Минфин
12 декабря 2025, 10:55

Audi продала студию, которая создала дизайн Lanos

Немецкий автоконцерн Audi Group объявил о продаже контрольного пакета акций итальянской студии Italdesign, известной разработкой дизайна для сотен культовых автомобилей, включая «народный» Daewoo Lanos. Новым владельцем стала американская IT-компания UST. Об этом сообщается на официальном сайте автопроизводителя.

Немецкий автоконцерн Audi Group объявил о продаже контрольного пакета акций итальянской студии Italdesign, известной разработкой дизайна для сотен культовых автомобилей, включая «народный» Daewoo Lanos.

Конец эпохи под крылом Audi

Italdesign входила в состав Audi Group (через дочернюю компанию Lamborghini) последние 15 лет — с 2010 года. Согласно условиям нового соглашения:

  • UST получает мажоритарную долю и оперативный контроль.
  • Lamborghini сохраняет за собой миноритарный пакет акций.
  • Audi остается стратегическим партнером и ключевым заказчиком услуг ателье.

Финансовые детали соглашения стороны решили не разглашать.

Кто такие новые владельцы?

Компания UST (ранее UST Global) — это американский технологический гигант, специализирующийся на цифровой трансформации, облачных технологиях и разработке программного обеспечения.

Цель этого поглощения — объединить классический автомобильный инжиниринг Italdesign с передовыми IT-решениями UST. Это позволит создавать современные «умные» автомобили, где дизайн неразрывно связан с искусственным интеллектом и софтом.

Наследие Italdesign

Студия, основанная 57 лет назад легендарным Джорджетто Джуджаро, является одной из самых влиятельных в истории автопрома. В ее портфолио более 300 моделей, среди которых:

  • Volkswagen Golf I (который задал стандарты для хэтчбеков);
  • DMC DeLorean (звезда трилогии «Назад в будущее»);
  • Daewoo Lanos (автомобиль, ставший символом эпохи в Украине);
  • Многочисленные суперкары для Maserati, Lotus, Bugatti и Alfa Romeo.

Это соглашение фактически трансформирует классическое дизайн-бюро в технологическую компанию, способную конкурировать в эпоху электромобилей и автопилота.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
