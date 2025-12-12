Курс валют в пятницу: Доллар подешевел, евро — подорожал

В пятницу, 12 декабря, на наличном рынке средний курс доллара снизился на 10 копеек в покупке и продаже. Евро в покупке не изменился, а в продаже подорожал на 10 копеек.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и снизился на 8 копеек в продаже. Евро прибавил 10 копеек в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,00−42,44 грн. Евро покупают за 49,20 грн, а продают за 49,85 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,40−42,36, евро — 49,60−49,78 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 42,15−42,19 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 49,48−49,51 грн/евро.

