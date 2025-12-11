К закрытию межбанка в четверг, 11 декабря, курс доллара снизился на 25 копеек в покупке и на 24 копейки в продаже, евро подешевел на 11 копеек в покупке и на 9 копеек в продаже.
Доллар резко подешевел на межбанке
|
Открытие 11 декабря
|
Закрытие 11 декабря
|
Изменения
|
42,40/42,43
|
42,15/42,19
|
25/24
|
49,59/49,60
|
49,48/49,51
|
11/9
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,10−42,54 грн. Евро покупают за 49,20 грн, а продают за 49,75 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,40−42,44, евро — 49,50−49,68 грн.
