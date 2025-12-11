Коррекция на крипторынке в ноябре: Рекордные отливы с BTC-ETF и давление на цифровые казначейства

В ноябре 2025 года совокупная капитализация крипторинка снизилась на 15,43%, продолжив начавшееся в октябре падение. Об этом говорится в ежемесячном обзоре рынка криптовалюта за ноябрь 2025 года от Binance Research, аналитического подразделения криптовалютной биржи Binance.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Инвесторы одновременно переваривали сразу несколько факторов: неопределенность вокруг декабрьского заседания ФРС, ожидание повышения ставки банком Японии и резкую коррекцию в перегретом сегменте AI-акций.

На этом фоне биткоин и ведущие альтокины ушли в коррекцию, а сектор компаний с большими криптохолдингами на балансе оказался под усиленным давлением регуляторов и индексных провайдеров.

Общий рынок и макросреда

В ноябре общая капитализация криптовалют снизилась на 15,43% по сравнению с октябрем. Это еще один «красный» месяц после уже слабого октября и сигнал того, что рынок перешел в фазу более глубокой коррекции после сильного ралли первой половины года.

Доля биткоина в общей капитализации рынка уменьшилась до 58,7%, доля Ethereum — до 11,6%. То есть падение коснулось не только спекулятивных альтоинов: давление ощущали и самые большие, ликвидные активы.

Макроконтекст был спорным. С одной стороны, рынок ожидает от ФРС разворота до понижения ставки, но сроки и траектория цикла остаются неочевидными. С другой стороны, Банк Японии, напротив, готовится повысить ставку на 25 б.п., что усиливает риск распаковки керри-трейдов в иене и дополнительного давления на рисковые активы.

При этом октябрьский сигнал ФРС о скором завершении программы количественного ужесточения формализуется: QT фактически истекает 1 декабря. Начиная с января регулятор с высокой вероятностью перейдет к фазе «рост баланса», выкупая по 20−25 млрд долларов краткосрочных казначейских бумаг в месяц.

По сути это QE-Lite — техническая операция, но с тем же эффектом постепенного возвращения ликвидности в систему. Для биткоина, который все чаще рассматривается как ультрабета на глобальную долларовую ликвидность, это формирует фундамент под следующий цикл роста в среднесрочной перспективе.

Отдельная линия — ротация в сегменте AI-акций. Рынок смещается от перегретого красного лагеря Nvidia-OpenAI (GPU-история) до более сбалансированной экосистемы Google TPU (зеленый лагерь). Скепсис по поводу окупаемости капиталоемких AI-проектов спровоцировал коррекцию по всей «истории AI», а вместе с ней и по криптоактивам, которые по-прежнему воспринимаются как высокорисковый сегмент.

Bitcoin, Ethereum и ETF: рекордные отливы и нервный рынок

В ноябре биткоин падал в район 80 000 долларов и закрыл месяц около 87 000 долларов, что соответствует снижению примерно на 16,7%. Важнее не само движение цены, а поведение ETF-инвесторов.

Спотовые BTC-ETF зафиксировали самые большие лунные отливы с момента запуска — около 3,5 млрд долларов. Несколько недель подряд чистые отливы держались на уровне около или выше 1 млрд долларов, а в отдельные дни наблюдались одни из самых больших дневных отливов с начала года. В то же время торговая активность побила рекорды: 21 ноября суммарный оборот BTC-ETF составил около 11 млрд долларов.

Такая динамика показывает, что для инвесторов в ETF биткоин сейчас полноценный рисковый актив: потоки чувствительно реагируют на изменение ожиданий по ставкам и общему аппетиту к риску, а сами ETF-потоки начинают все сильнее влиять на цену BTC и общую динамику рынка.

На этом фоне любопытно смотрятся новые ETF на альтоины. Фонды на базе SOL, XRP и LTC с момента листинга показали чистые приливы, даже когда биткоин-ETF сталкивались с устойчивыми отливами. Это свидетельство того, что институциональные инвесторы начинают осторожно диверсифицировать экспозицию за пределы BTC, выбирая самые ликвидные альтокины.

Ethereum в ноябре выглядел слабее биткоина: цена ETH снизилась на 21,3%. Это движение совпало с общей коррекцией, но на него наложился и фактор ожидания обновления сети Fusaka, запланированного на декабрь. Апдейт должен ввести PeerDAS и Verkle Trees, улучшая масштабируемость и эффективность работы L2-решений. Часть участников предпочла фиксацию прибыли к внедрению изменений, что усилило давление на цену в краткосрочной перспективе.

Топ-10 криптоактивов: от умеренной просадки до 30-процентных падений

Среди самых крупных криптовалют месяц завершился в «красной зоне» практически для всех:

BCH и TRX потеряли 0,7% и 4,2% соответственно — это наименее болезненная коррекция в выборке, подчеркивающая их относительную устойчивость в условиях общего снижения.

XRP и DOGE упали на 11,5% и 19,3%. При этом ноябрь стал важной вехой для XRP: спотовые ETF от Franklin и Grayscale в первый день торгов суммарно привлекли около 60 млн. долларов чистых приливов, продемонстрировав заметный институциональный интерес. DOGE-ETF от Grayscale стартовал гораздо скромнее, что отражает более выборочное отношение инвесторов к «мем-монетам».

BTC завершил месяц с падением на 16,7%, приблизившись к средневзвешенной цене входа по ETF. Это усилило нервозность держателей и ускорило фиксацию прибыли.

BNB скорректировался на 18,4%, в целом повторяя динамику широкого рынка без выраженных idiosyncratic-факторов.

ETH, как уже отмечалось, снизился на 21,3% на фоне рыночной коррекции и ожиданий обновления Fusaka.

SOL просел на 25,5%, несмотря на то, что спотовые ETF на Solana продолжали фиксировать чистые приливы. Это подчеркивает различие между краткосрочной ценовой динамикой и устойчивым институциональным спросом.

Токен HYPE потерял 26,7% на фоне ожиданий линейной разблокировки токенов, выделенных core-команде, что усилило опасения по поводу давления со стороны эмиссии.

Худшим среди крупных активов стала ADA, снизившаяся на 31% после инцидента с разделением цепи, вызванной транзакцией, эксплуатировавшей баг в сети.

В сумме картина типична для поздней фазы ралли: сначала под давлением оказываются рискованные истории, затем коррекция распространяется на весь спектр ликвидных активов, включая лидеров рынка.

DeFi: падение TVL и дискуссия вокруг токеномики

Сектор децентрализованных финансов в ноябре тоже оказался под серьезным давлением. Общий TVL (Total Value Locked) сократился на 20,8% по сравнению с октябрем. Причины — частичные де-пеги ряда стейблокинов, излом протокола Balancer и общий переход участников в режим «risk-off», что заставило поставщиков ликвидности сокращать позиции.

Из пяти крупнейших экосистем за TVL долю рынка смогли нарастить только BNB Chain и Arbitrum, в то время как остальные показали небольшое сокращение. Это отражает перераспределение ликвидности в пользу сетей с более развитой инфраструктурой и устойчивыми пользовательскими потоками.

Отдельного внимания заслуживает предложенный Uniswap механизм fee switch. Идея состоит в том, чтобы перераспределить часть комиссий протокола от провайдеров ликвидности в пользу держателей токена UNI и конвертировать эти комиссии в механизм сжигания. Теоретически это делает UNI более «дефицитным» и потенциально повышает его ценность, но ухудшает экономику LP за счет снижения их доходов. Итоговый баланс интересов стейкхолдеров станет важным прецедентом для всей DeFi-токеномики.

Стейблкоины: первая просадка рынка с 2022 года

На фоне роста волатильности и выхода части инвесторов в полный кэш рынок стейблкоинов впервые с 2022 показал небольшое снижение: совокупная капитализация сократилась примерно на 0,37%.

С одной стороны, повышенные доходности в традиционных инструментах (прежде всего казначейские облигации США) делают доход по стейблкоинам менее привлекательным. С другой стороны, ноябрьская коррекция на крипторинку подтолкнула часть участников вообще выйти из цифровых активов, а не просто переждать в стабильных монетах. Дополнительным фактором стали принудительные ликвидации плечевых позиций на разных площадках, что привело к дополнительным погашениям стейблкоинов.

На уровне отдельных активов тренд последних месяцев сохранился: капитализация USDT демонстрировала умеренный рост, тогда как доля USDC сокращалась, что расширило разрыв между двумя крупнейшими эмитентами и укрепило статус USDT как базовый расчетный слой криптоэкономики.

NFT: резкое охлаждение после периода спекулятивной активности

Рынок NFT скорректировался сильнее базового крипторинок. В ноябре общий объем продаж невзаимозаменяемых токенов упал на 48,2%.

Ethereum-NFT сохранили доминирование по доле рынка, но их совокупный объем продаж сократился примерно на 70%. NFT на BNB Chain, Bitcoin и в сети Base также показали значительное снижение оборотов — на 74%, 43% и 67% соответственно.

Интересная перестановка произошла и в рейтинге коллекций: DMarket на базе Mythos занял первое место по объему, обогнав таких традиционных фаворитов, как Pudgy Penguins и CryptoPunks. Коллекция DX Terminal в сети Base опустилась с первой позиции на седьмой, показав падение объема продаж на 77%. Все это указывает на то, что в условиях повышенной волатильности инвесторы, прежде всего, выходят из самых спекулятивных и наименее фундаментально обоснованных активов.

Цифровые казначейства под давлением индексов и регуляторов

Отдельным фронтом удар пришелся на Digital Asset Treasuries — компании, держащие значительную часть активов в криптовалютах. Крупнейшие игроки Strategy и Bitmine в ноябре потеряли в стоимости акций 36% и 38% соответственно. Рынок закладывает в котировки не только ценовой риск самих криптоактивов, но и растущую регуляторную и индексную неопределенность.

Ключевой фактор в ближайшие месяцы — ожидаемое до 15 января 2026 года решение MSCI. Индексный провайдер рассматривает возможность исключения из индексов компаний, у которых 50% и более активов приходится на цифровые активы или бизнес-модель которых фактически сводится к их накоплению. Параллельно японская биржевая группа JPX ужесточает требования к компаниям с схожей структурой баланса.

Результат уже виден: многие DAT-компании, ранее торговавшиеся с премией к справедливой стоимости чистых активов (mNAV), теперь торгуются с дисконтом, а привлечение нового капитала становится все менее выгодным для действующих акционеров.

Сектор стоит на перепутье. Один сценарий — длительный кризис и принудительная ликвидация самых агрессивных игроков по ссудному плечу. Альтернатива — формирование новой волны Treasury 2.0: структур, которые не просто держат криптоактивы на балансе, но и зарабатывают на них доход через стейкинг, DeFi-инструменты и интеграцию блокчейна в реальные бизнес-процессы.

Взгляд вперед: краткосрочный отскок на фоне долгосрочного разворота ликвидности

Декабрь традиционно отличается более низкой ликвидностью из-за праздничного сезона, что усиливает влияние больших ордеров и новостного фона. После агрессивной фиксации прибыли в ноябре и значительного снижения цен возможен краткосрочный отскок, когда долгосрочные инвесторы используют просадку для наращивания позиций.

Впрочем, макрориски никуда не исчезают. Решения ФРС и Банка Японии, возможные изменения в индексах MSCI и дальнейшее ужесточение требований к «криптоказначействам» будут поддерживать волатильность на повышенном уровне.

В более длинном горизонте ключевым драйвером остается разворот ФРС от QT до мягкой формы QE. Переход к вновь растущему балансу в сочетании с развитием линейки крипто-ETF (включая продукты на базе альтокинов) создает фундамент для следующего этапа институционального спроса на цифровые активы. Для DeFi и NFT ближайшие месяцы, вероятно, станут периодом очищения и консолидации, а для компаний-держателей криптоактивов — тестом на устойчивость их бизнес-моделей.