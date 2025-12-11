Multi от Минфин
11 декабря 2025, 16:41 Читати українською

Масштабное биткоин-пробуждение: Две физические монеты разблокировали $179 млн после 13 лет «спячки»

В пятницу, 5 декабря, были активированы две физические монеты Casascius, каждая из которых содержала 1000 биткоинов. Это привело к разблокированию активов на сумму более $179 миллионов, которые оставались неприкосновенными в течение более 13 лет. Об этом сообщает CryptoRank.io.

В пятницу, 5 декабря, были активированы две физические монеты Casascius, каждая из которых содержала 1000 биткоинов.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По данным ончейн-анализа, одна из монет была создана в октябре 2012 года, когда биткоин стоил $11,69. Другая — в декабре 2011-го, когда BTC торговался только по $3,88. С тех пор ее теоретический рост составляет примерно 2,3 млн. процентов.

Историческая ценность физических монет

Физические монеты Casascius производились между 2011 и 2013 годами предпринимателем из Юты, США, Майком Колдвеллом как физические аналоги биткоина. Каждая монета или слиток содержала бумажку с частным ключом, которая была скрыта под защитной голограммой.

Согласно записям, было произведено только 16 слитков по 1000 BTC и 6 монет по 1000 BTC, что делает эти предметы чрезвычайно редкими и исторически важными.

Колдвелл прекратил производство после того, как FinCEN (Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США) поставила под сомнение, не квалифицируется ли его бизнес как сфера нелицензированных денежных переводов.

Как работали монеты

Механизм был прост: если снять голограмму и получить частный ключ, можно было забрать все хранящиеся под ней биткоины. Но после того, как стикер снимали и ключ использовали, монета полностью теряла свою коллекционную ценность.

Инвесторы внимательно следят за этими событиями, ведь две монеты по 1000 BTC каждая — это огромный объем активов, особенно на фоне текущих высоких цен.

Эксперты предупреждают, что активация частного ключа — это только первый шаг, а дальнейшие действия зависят от владельца: кто-то продаст, а кто-то переместит деньги в холодное хранилище.

На момент написания новости цена биткоина составляет около $90 000. За сутки актив снизился на 2,17%, за неделю — на 2,82%.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
