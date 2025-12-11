Santa Claus Rally: чуда не будет, нужна стратегия

В конце каждого года рынки вновь возвращаются к вопросу, сохранился ли феномен Santa Claus Rally и способен ли он приносить выгоду в эпоху нестабильной денежно-кредитной политики, геополитических рисков и смены циклов стимулирования. То, что еще недавно воспринималось как почти привычная сезонность, сегодня обсуждают куда осторожнее, и аналитики задают себе вопрос, выдержит ли декабрьский оптимизм давление новой реальности.

Историческое описание феномена датируется 1972 годом и связано с именем известного трейдера и аналитика Yale Hirsch, который заметил, что в последние дни декабря фондовые индексы часто растут. По его наблюдениям, обычно Santa Claus Rally стартует в последний понедельник месяца и длится семь торговых дней. Решающим является первый день, по нему можно спрогнозировать, как ралли будет развиваться и насколько мощным оно будет.

Он объяснял это вовсе не магией, а психологией крупного капитала: управляющие фондами покупали акции рыночных лидеров, чтобы продемонстрировать клиентам красивые отчеты и получить бонусы. Это было особенно заметно на тонком предпраздничном рынке, когда даже небольшие покупки могли поднять цены. Частный капитал тоже подталкивал котировки — розничные инвесторы направляли праздничные выплаты в акции, усиливая движение. С тех пор феномен стал частью рыночного фольклора, и декабрь долгое время воспринимался как месяц надежд.

Однако к концу 2025 года, как отмечают эксперты XFINE, среда изменилась. Эпоха дешевых денег сменилась длительным повышением ставок, а политика центральных банков перестала быть предсказуемой. ФРС готовится снижать ставку ближе к Q1 2026, но опасается роста спроса, ЕЦБ удерживает паузу, а в Азии ждут развязки глобального цикла. В таких условиях сезонность теряет роль «спасительного механизма» и превращается в период позиционной игры. Управляющие ориентируются не столько на витрину отчетности, сколько на фиксацию прибыли перед возможными поворотами монетарной политики. Политический фактор также усиливает неопределенность: после победы Дональда Трампа рынок оценивает возможные риски для бюджетных решений, торговых отношений и риторики ФРС. Поэтому даже при ожидании ралли инвесторы сомневаются, что оно перерастет в устойчивую тенденцию.

Классическая логика Santa-ралли предполагала, что тонкий рынок усиливает движение. Это верно и сегодня, но реакция изменилась. Макроданные и политические комментарии вызывают резкие всплески и последующие коррекции. В XFINE считают, что в таких условиях трейдерам нужна другая дисциплина: вместо пассивного ожидания сезонного роста приходится различать, где движение носит краткосрочный характер, а где формируются точки разворота. Ритейл стал осторожнее, предпочитая сохранять ликвидность, а институциональные игроки смещают приоритеты в сторону дивидендных стратегий, золота, криптовалют и искусственного интеллекта.

На валютном рынке декабрьские ралли и раньше проявлялось. Низкая ликвидность расширяет спреды, усиливает риск сделок, банки сокращают активность, алгоритмы работают на пониженных объемах. Многие FX-игроки предпочитают фиксировать прибыль и вернуться к нормальной торговле уже после новогодних праздников. В криптовалютах картина выглядит похожей, но по иной причине. После заметного падения котировок биткойна и эфириума и снижения интереса к крипто-ETF, движение капитала стало более вялым, а институциональный спрос — фрагментарным.

В итоге, по мнению аналитиков XFINE, декабрьская активность перестала быть эмоциональной и стала частью другой стратегической логики — колебания рынка в нынешних условиях становятся не ступенькой к январскому тренду, а частью стратегий по снижению рисков и перераспределению капитала.

Несмотря на трансформации, идея Santa Claus Rally не исчезла. Санта-эффект существует, но его сила распределяется между многими активами. Ралли перестало быть календарной магией и превратилось в поведенческую метрику. Рынок по-прежнему реагирует на желание завершить год в плюсе и настроиться на позитив, но в условиях новой политики трейдерам требуется больше аналитики, чем романтики.

Санта-ралли конца 2025 года уже не история о том, что рынок должен расти потому что наступил декабрь. Это игра интересов, где тонкая ликвидность сталкивается с ожиданиями, а макро- и политические расклады задают ритм. В XFINE уверены, что заработать можно по-прежнему, но лишь тем, кто понимает контекст и умеет управлять риском. И важно признать, что подарков на рынке не бывает, даже если календарь обещает чудо. По сути, Santa-эффект жив, но, как отмечают в XFINE, теперь он работает лишь для тех, кто умеет грамотно распаковать подарки и видит в сезонности не легенду, а инструмент анализа.

Аналитический отдел XFINE