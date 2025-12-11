Объем торгов на криптобиржах упал на 28%, Sei интегрирует криптокошелек в смартфоны Xiaomi: что нового

Активность снижается: Объем торгов на криптобиржах в ноябре упал на 28%

Ноябрь 2025 ознаменовался заметным спадом торговой активности на мировых криптовалютных биржах. По данным аналитической компании WuBlockchain, совокупный объем спотовой торговли на платформах сократился на 28% по сравнению с октябрем.

Большинство крупных бирж зафиксировали понижение активности, однако некоторые показали устойчивость:

Единый прирост: Увеличение объема торгов зафиксировала только биржа Bitfinex (+17%).

Наименьшее падение:Coinbase (-8%) и KuCoin (-17%).

Наибольшее падение:Bitget (-62%), Gate (-44%) и MEXC (-34%).

Объемы торговли деривативами также просели на 16% в месячном измерении. При этом:

Исключение: Несмотря на общий спад, биржа MEXC увеличила объем контрактов на 67%.

Устойчивые: KuCoin и HTX ограничились понижением на 15%.

Самые плохие показатели: Bitget (-49%),Bybit (-29%) и Gate (-28%).

Общий вебтрафик на основных криптобиржах в ноябре также снизился на 11%.

Лидеры роста трафика/устойчивости:BitMart (+14%), Кракен (-1%) и Bitfinex (-5%).

Аутсайдеры:Crypto.com (-26%), Gate (-23%) и KuCoin (-18%).

Относительно украинских пользователей, по имеющимся данным, наибольшая доля трафика из Украины приходится на биржу Bybit — около 7% ее общего показателя. На других крупных криптобиржах заметное присутствие украинских пользователей не зафиксировано, сообщает Incrypted.

Бутан запускает снабженный золотом токен TER на базе Solana

Королевство Бутан представило новый цифровой токен TER, полностью обеспеченный физическим золотом. Эмиссию актива осуществляет специальный административный регион Gelephu Mindfulness City, ориентированный на привлечение иностранных инвестиций. Об этом сообщает CoinDesk.

Токен TER функционирует на блокчейне Solana. Хранение физических золотых активов и обслуживание клиентов обеспечивает DK Bank — первый в стране лицензированный цифровой банк.

TER поддержан государством и позиционируется как «цифровой аналог» золота, что обеспечивает прозрачность владения благодаря технологии блокчейн.

На начальном этапе инвесторы могут приобрести токены TER напрямую через DK Bank. По словам журналистов, такой подход предлагает знакомый формат покупки традиционного актива (золота), но уже в удобной цифровой форме.

Реализация этого проекта является частью широкой национальной блокчейн-стратегии Бутана. Gelephu Mindfulness City активно формирует инновационную экосистему страны и использует цифровые активы как элемент своих финансовых резервов.

Sei и Xiaomi объединяются: Криптокошелек и Web3-поиск появятся на миллионах смартфонов

Команда блокчейна Sei объявила о стратегическом партнерстве с технологическим гигантом Xiaomi. В рамках этого сотрудничества новые модели смартфонов Xiaomi, продаваемые за пределами материкового Китая и США, получат предварительно установленный криптокошелек и приложение для поиска криптовалют.

Интеграция ориентирована на рынки с активным ростом использования цифровых активов, включая Европу, Латинскую Америку, Юго-Восточную Азию и Африку.

Этот проект является частью новой программы Sei стоимостью $5 млн, направленной на развитие мобильных Web3-приложений и ускорение внедрения блокчейна в потребительские устройства.

Аутентификация: Регистрация в приложении будет проходить через учетные записи Google и Xiaomi.

Безопасность: Программное обеспечение будет иметь встроенную технологию MPC (Multi-Party Computation) для надежной защиты ключей, а также обеспечит доступ к децентрализованным сервисам и одноранговым переводам.

Партнеры планируют изучить возможность запуска стейблкоин-платежей в экосистеме Xiaomi. Рассматривается использование расчетов в USDC и других активах на базе Sei при покупке смартфонов, бытовой электроники и других товаров компании.

Первые пилотные регионы — Гонконг и ЕС, запуск ожидается уже во втором квартале 2026 года.

Партнерство предоставляет Sei прямой доступ к огромной пользовательской базе Xiaomi, занимающей около 13% мирового рынка смартфонов и продавшей 168 млн устройств в 2024 году.

Разработчики Sei отмечают, что предварительно установленное приложение и продвижение через рекламные каналы Xiaomi должны обеспечить блокчейный выход на аудиторию, ранее не связанную с криптовалютами.

В Sei считают, что высокая пропускная способность их сети (время финализации менее 400 мс) позволяет адаптировать инфраструктуру под массовые потребительские сценарии. Компания рассчитывает, что интеграция в устройстве Xiaomi станет одним из самых больших примеров внедрения Web3 в традиционную электронную экосистему.

Корпоративный сектор накапливает биткоины: Объем резервов компаний превысил 1 млн BTC

Публичные и частные компании демонстрируют беспрецедентный интерес к биткоину, значительно наращивая свои резервы. По данным аналитической компании Glassnode, с января 2023 года корпоративные биткоин-запасы выросли на 448%.

Общий объем монет на балансах компаний увеличился со 197 000 BTC до 1,08 млн BTC.

Аналитики называют корпоративный сектор одной из ключевых опор спроса на цифровое золото. Значительное увеличение резервов на балансах компаний приводит к эффективному сокращению рыночного предложения актива, что оказывает положительное влияние на его стоимость.

Рост институционального спроса подтверждается и статистикой биржевых фондов (ETF):