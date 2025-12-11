Курс валют в четверг: Доллар в банках подскочил на 15 копеек, евро на 20 копеек

В четверг, 11 декабря, на наличном рынке средний курс доллара прибавил 9 копеек в покупке и 15 копеек в продаже. Евро прибавил 15 копеек в покупке и 20 копеек в продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и продаже. Евро прибавил 12 копеек в покупке и 18 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,10−42,59 грн. Евро покупают за 49,05 грн., а продают за 49,65 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,35−42,45, евро — 49,48−49,70 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 42,40−42,43 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 49,59−49,60 грн/евро.

