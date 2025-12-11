Универсал Банк запускает выход на мировой рынок капитала при поддержке Morgan Stanley

Украинский Универсал Банк привлек американский инвестиционный банк Morgan Stanley, чтобы провести серию встреч с международными инвесторами с целью подготовить почву для будущего выпуска долговых бумаг. Об этом сообщает Bloomberg .

Что известно

По данным собеседников агентства, менеджмент банка проводит roadshow с инвесторами с фиксированным доходом, организованное Morgan Stanley.

Речь идет не о продвижении конкретного соглашения, а о презентации бизнес-модели, кредитного профиля и финансовых показателей банка институционным инвесторам и аналитикам.

Универсал Банк ранее не выходил на международный долговой рынок, поэтому такие встречи должны создать доверие среди инвесторов и дать возможность оперативно осуществить размещение, когда рыночные и политические условия станут благоприятными.

Банк не предоставил Bloomberg комментариев по поводу переговоров, а представители Morgan Stanley также воздержались от заявлений.