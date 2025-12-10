Multi от Минфин
українська
10 декабря 2025, 19:24

«Атаки гаечным ключом» учащаются: Криптотрейдеры усиливают личную безопасность

С ростом цен на биткоин и другие криптовалюты, в мире значительно участились так называемые «атаки гаечным ключом» (wrench attacks) — угон, избиение и даже ампутации пальцев, которые используются для принуждения жертв отдать свои криптоактивы. Об этом сообщает Bloomberg.

«Атаки гаечным ключом» учащаются: Криптотрейдеры усиливают личную безопасность
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Яркая демонстрация богатства в криптосообществе (публикация скриншотов доходов, фото дорогих авто и часов в Telegram, Discord и Reddit) привлекает внимание преступников, использующих эти «зацепки» для установления настоящих имен и адресов анонимных трейдеров.

Статистика нападений и громкие случаи

По данным базы данных Джеймсона Лоппа, соучредителя компании Casa, в этом году в мире было задокументировано около 60 таких нападений, что привело к потерям в десятки миллионов долларов. Это гораздо больше, чем около 40 случаев в 2024 году.

  • Нью-Йорк: В мае в Мангеттене арестовали двоих мужчин за похищение итальянского криптотрейдера
  • Париж: Дочь крипто-СЕО едва избежала похищения, когда вооруженные мужчины пытались затащить ее в фургон.
  • Сан-Франциско: В прошлом месяце вооруженный злоумышленник под видом курьера проник в дом жертвы и похитил криптовалюту на $11 миллионов.

Ари Редборд из TRM Labs отмечает, что фактическое количество случаев насильственных краж криптовалюты занижается, поскольку жертвы часто боятся обращаться в правоохранительные органы.

Спрос на безопасность

В ответ на эту угрозу трейдеры начали массово обращаться в частные охранные компании для минимизации своего присутствия в интернете и удаления личной информации.

Чарльз Финфрок, основатель частной разведывательной компании Vigilance и ветеран ЦРУ, отметил, что многие криптотрейдеры, которые раньше кичились своим богатством, теперь просят помощи.

Службы безопасности, такие как Vigilance, BlackCloak и Solace Global, фиксируют приток клиентов. Компания DeleteMe, помогающая удалять личную информацию из интернета, за последний год зафиксировала утроение количества пользователей из криптокомпаний.

Новые цели преступников

Исследования показывают, что рост физических приступов коррелирует не только с ростом цены биткоина, но и с его более широким распространением. Многие жертвы, по данным Марилин Ордекиан, писавшей об этом явлении, были не миллионерами, а людьми со «сбережениями среднего класса» (имели тысячи или десятки тысяч долларов на криптосчетах).

Solace Global прогнозирует, что в следующем году преступники будут все чаще нацеливаться на лиц с «меньшими, но все еще значительными сбережениями», поскольку крупные инвесторы уже приняли усиленные меры безопасности.

Уникальная уязвимость криптохолдеров

В отличие от традиционных инвесторов, криптохолдеры часто имеют меньше институциональных защит:

  • Более половины трейдеров практикуют самостоятельное хранение, что означает, что они сами контролируют частные ключи.
  • Относительная анонимность блокчейна усложняет возврат похищенных средств.

Финфрок объясняет, что когда нападающий заставляет человека под угрозой перевести деньги, банк в некоторых случаях может быть обязан компенсировать потери.

«Но с криптовалютой я сам контролирую весь механизм передачи — и именно это главное отличие, что делает ситуацию гораздо более опасной», — отмечает он.

Примеры защиты

Для усиления защиты инвесторы внедряют:

  • Мультиподписные кошельки (multi-signature): Для авторизации транзакции требуются два или более ключа, которые хранятся в разных местах или даже у разных людей.
  • Таймлоки (timelocks): Задержка перевода средств на несколько дней после инициации.

Соучредитель Ledger Эрик Ларшевек, производителя аппаратных криптокошельков, принимал такие меры защиты, когда получил видео, на котором был отрублен палец его коллеги Дэвида Балланда, похищенного вместе с женой. Цифровая сохранность дала ему время. Хотя не весь выкуп был уплачен, почти все перечисленные средства удалось отследить, заморозить и конфисковать. Балланд и его супруга были спасены.

С тех пор Ларшевек стал осторожнее: он запретил членам семьи публиковать видео в TikTok или делать Instagram Stories, которые могут раскрыть местонахождение в реальном времени.

«Атаки гаечным ключом» четко доказали, что физическая безопасность невозможна без цифровой безопасности.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
JWT
JWT
10 декабря 2025, 21:46
#
Термо-ректальний криптоаналіз завжди працював найефективніше за інші методи підбору паролей
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
