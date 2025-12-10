Курсы доллара и евро выросли в среду, 10 декабря, во время межбанковских торгов. Об этом свидетельствуют данные Минфина.
Курс валют: гривна упала на межбанке в среду в парах с долларом и евро
|
Открытие 10 декабря
|
Закрытие 10 декабря
|
Изменения
|
42,22/42,25
|
42,40/42,43
|
18/18
|
49,17/49,19
|
49,37/49,39
|
20/20
Официальный курс: доллар — 42,28 грн, евро — 49,22грн.
Средний курс в банках: 42,01−42,44 грн/доллар, 48,90−49,45 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 42,35−42,45, евро — 49,36−49,52 грн.
Источник: Минфин
