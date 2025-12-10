Bitunix интегрирует Fireblocks и Elliptic, повышая безопасность до институционального уровня

Биржа Bitunix объявила о новых партнерствах с Fireblocks — мировым лидером в области безопасности цифровых активов, и Elliptic — ведущей платформой блокчейн-мониторинга рисков. В рамках этих сотрудничеств самая быстрорастущая криптобиржа интегрирует институциональную кастодиальную инфраструктуру Fireblocks и передовые инструменты комплаенса Elliptic — крупное обновление, которое укрепляет долгосрочное стремление Bitunix к созданию безопасной, прозрачной и готовой для институционалов экосистемы.

Fireblocks пользуется доверием банков, управляющих активами, финтех-компаний и ведущих криптобирж по всему миру благодаря признанным стандартам безопасности, надежной инфраструктуре и технологии MPC. Этот шаг ставит Bitunix в ряд наиболее авторитетных компаний в сфере управления цифровыми активами.

Усиленная защита средств пользователей благодаря мультипарной кастодии

В основе партнерства с Fireblocks лежит внедрение кастодиального решения на базе Multi-Party Computation (MPC), которое заменяет традиционную модель с единым приватным ключом.

Такая технология разделяет ключевой материал между несколькими защищёнными компонентами, что делает несанкционированный доступ значительно сложнее. Fireblocks также предоставляет:

Процессы одобрения на основе политик для предотвращения неавторизованных транзакций

для предотвращения неавторизованных транзакций Безопасную инфраструктуру переводов, используемую ведущими финансовыми институтами

используемую ведущими финансовыми институтами Операционные инструменты для эффективного и безопасного управления активами

Эти улучшения обеспечивают гораздо более высокую защиту пользователей Bitunix и одновременно позволяют бирже ещё лучше удовлетворять потребности институциональных и состоятельных клиентов.

Страховое покрытие $42.5 млн как дополнительный уровень защиты пользователей

В рамках сотрудничества с Fireblocks Bitunix теперь также получает общее страховое покрытие в размере $42.5 млн, включая страховку от преступлений, связанных с цифровыми активами, и дополнительные меры защиты от операционных рисков. Это расширенное покрытие усиливает доверие пользователей и добавляет ещё один защитный уровень от редких, но серьёзных инцидентов.

Партнёрство с Elliptic усиливает борьбу Bitunix с отмыванием средств и финансированием терроризма

Биржа Bitunix также укрепляет свои комплаенс-процессы с помощью Elliptic KYT (Know Your Transaction) — платформы мониторинга блокчейна, широко используемой банками, крупными биржами, финтех-компаниями и регуляторами.

Elliptic KYT позволяет Bitunix отслеживать ончейн-активность в режиме реального времени и выявлять операции повышенного риска, включая средства, связанные с даркнет-рынками, украденными активами, мошенническими потоками, высокорискованными контрагентами и санкционированными адресами.

Интеграция этой технологии повышает уровень KYC, AML и CTF-контроля на платформе, усиливая доверие институциональных клиентов и регуляторов. Вместе Fireblocks и Elliptic формируют двойной защитный контур, значительно укрепляя безопасность и комплаенс инфраструктуры Bitunix.

Создание более безопасной и масштабируемой биржи будущего

Несмотря на снижение общих убытков, только в сентябре 2025 года централизованные биржи понесли потери на 182 миллиона долларов, что стало более серьёзным ударом в третьем квартале по сравнению с децентрализованными платформами, согласно отчётам. Поэтому эти партнёрства являются важной вехой в дорожной карте безопасности Bitunix.

Интеграция Fireblocks и Elliptic — это крупный шаг в стратегии безопасности и прозрачности Bitunix. Она предоставит всем пользователям, включая розничных и институциональных, защитный фундамент, включающий безопасное хранение активов, мониторинг AML в режиме реального времени и механизмы контроля рисков.

«В рамках этого обновления безопасности мы сотрудничали с рядом провайдеров, но партнёрства с Fireblocks и Elliptic вновь подтверждают наш главный приоритет — защита пользователей. Мы хотим, чтобы пользователи чувствовали себя на 100% в безопасности при использовании нашей биржи», — заявил Стивен Гу, директор по безопасности Bitunix.

Помимо этого, у Bitunix есть и другие партнёрства в сфере защиты активов — биржа работает с надёжными кастодиальными провайдерами, такими как Cobo Custody, и регулярно проходит аудиты через Hacken и Salus. Кроме того, биржа поддерживает дополнительную страховку на 5 миллионов долларов от Nemean Services для защиты от непредвиденных инцидентов.

О Bitunix

Bitunix — это глобальная криптовалютная деривативная биржа, которой доверяют более 3 миллионов пользователей в более чем 100 странах. Компания стремится обеспечить прозрачную, соответствующую требованиям регуляторов и безопасную торговую среду для всех пользователей. Bitunix предлагает быстрый процесс регистрации и удобную систему верификации с обязательным KYC, что гарантирует высокий уровень безопасности и соответствия нормам.

С такими глобальными стандартами защиты, как Proof of Reserves (PoR) и фонд Bitunix Care Fund, биржа уделяет особое внимание доверию пользователей и безопасности их средств. Торговая система K-Line Ultra обеспечивает плавный и удобный опыт торговли как для начинающих трейдеров, так и для профессионалов, а кредитное плечо до 125x и глубокая ликвидность делают Bitunix одной из самых динамичных платформ на рынке.