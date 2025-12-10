Почему рухнула налоговая цена на российскую нефть и какие будут последствия

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

10 декабря 2025, 14:39 Читати українською

Почему рухнула налоговая цена на российскую нефть и какие будут последствия

Налоговая цена на российскую нефть (т.е. цена, с которой начисляется ресурсный налог в РФ) просто рухнула с $53,67 в октябре до $44,87 в ноябре. По факту это исторический минимум за всю историю наблюдений после включения в расчет «налоговой» цены российского сорта нефти ESPO. Как это повлияет на россию и почему ее энергетические доходы пока держатся, рассказал экономист и финансовый аналитик Виталий Шапран.

Налоговая цена на российскую нефть (т.

При этом в течение ноября brent продолжала торговаться в диапазоне $60−65 за баррель.

Такого гигантского дисконта цены российской нефти к brent в процентах еще никогда не было в истории, даже до изменения методики расчета налоговой цены в рф. Одна из основных причин — это санкции США против Роснефти и Лукойла, которые были подкреплены санкциями ЕС, а также очень точными «санкциями» Украины по российским НПЗ и нефтяной инфраструктуре.

Командная работа США-ЕС и Украины по сути продемонстрировала свою эффективность и вызвала истерику в Кремле. Впрочем, ситуация все еще далека от победной победы.

Какие плюсы

1. Падение «налоговых» цен на нефть в ноябре продемонстрировало сильный психологический эффект и вызвало истерику у самого Путина, который начал угрожать в ответ на удары по нефтяным терминалам рф в Черном море. Впрочем, мир наконец узнал, что российская нефть может стоить ниже 45 долларов при цене brent 65 долларов за баррель. Думаю, это станет вдохновением для авторов новых санкций.

2. Падение «налоговой» цены нефти в рф всегда ведет к снижению НДС, налога на прибыль и других налогов нефтяных компаний. Поэтому прогнозируемо мы увидим очень сложный декабрь в рф. Основная сложность для рф сейчас — закрыть 2025 финансовый год. Закрыть его без эмиссии уже не получится, а провал цен на нефть в ноябре вообще может сорвать планы на декабрь.

Есть ли минусы

Минус для мира в этой ситуации только один. Несмотря на то, что налоговая цена сильно снизилась, в ноябре нефтегазовые доходы рф не упали ниже 500 млрд рублей, как это было в июне этого года. Понятно, что основной эффект от снижения цены рф ожидает в декабре, однако если его не продлить дальше, то бюджет рф получит очередную ежеквартальную инъекцию от повышенного ресурсного налога. Уровень нефтегазовых доходов бюджета рф в первом месяце нового квартала всегда растет (на графике повышенные отчисления обведены кружком).

Поэтому крайне желательно, чтобы низкая налоговая цена продержалась 3−4 месяца, тогда Минфину рф уже в первом квартале придется снова переписывать свой бюджет, а армии, бизнесу и населению объяснять — «денег нет, но вы держитесь!».

Автор:
Шапран Виталий
Финансовый аналитик Шапран Виталий
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами