Почему рухнула налоговая цена на российскую нефть и какие будут последствия

Налоговая цена на российскую нефть (т.е. цена, с которой начисляется ресурсный налог в РФ) просто рухнула с $53,67 в октябре до $44,87 в ноябре. По факту это исторический минимум за всю историю наблюдений после включения в расчет «налоговой» цены российского сорта нефти ESPO. Как это повлияет на россию и почему ее энергетические доходы пока держатся, рассказал экономист и финансовый аналитик Виталий Шапран .

При этом в течение ноября brent продолжала торговаться в диапазоне $60−65 за баррель.

Такого гигантского дисконта цены российской нефти к brent в процентах еще никогда не было в истории, даже до изменения методики расчета налоговой цены в рф. Одна из основных причин — это санкции США против Роснефти и Лукойла, которые были подкреплены санкциями ЕС, а также очень точными «санкциями» Украины по российским НПЗ и нефтяной инфраструктуре.

Командная работа США-ЕС и Украины по сути продемонстрировала свою эффективность и вызвала истерику в Кремле. Впрочем, ситуация все еще далека от победной победы.

Какие плюсы

1. Падение «налоговых» цен на нефть в ноябре продемонстрировало сильный психологический эффект и вызвало истерику у самого Путина, который начал угрожать в ответ на удары по нефтяным терминалам рф в Черном море. Впрочем, мир наконец узнал, что российская нефть может стоить ниже 45 долларов при цене brent 65 долларов за баррель. Думаю, это станет вдохновением для авторов новых санкций.

2. Падение «налоговой» цены нефти в рф всегда ведет к снижению НДС, налога на прибыль и других налогов нефтяных компаний. Поэтому прогнозируемо мы увидим очень сложный декабрь в рф. Основная сложность для рф сейчас — закрыть 2025 финансовый год. Закрыть его без эмиссии уже не получится, а провал цен на нефть в ноябре вообще может сорвать планы на декабрь.

Есть ли минусы

Минус для мира в этой ситуации только один. Несмотря на то, что налоговая цена сильно снизилась, в ноябре нефтегазовые доходы рф не упали ниже 500 млрд рублей, как это было в июне этого года. Понятно, что основной эффект от снижения цены рф ожидает в декабре, однако если его не продлить дальше, то бюджет рф получит очередную ежеквартальную инъекцию от повышенного ресурсного налога. Уровень нефтегазовых доходов бюджета рф в первом месяце нового квартала всегда растет (на графике повышенные отчисления обведены кружком).

Поэтому крайне желательно, чтобы низкая налоговая цена продержалась 3−4 месяца, тогда Минфину рф уже в первом квартале придется снова переписывать свой бюджет, а армии, бизнесу и населению объяснять — «денег нет, но вы держитесь!».