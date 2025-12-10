Multi от Минфин
10 декабря 2025, 15:34

У «Резерв+» появилось фото владельца

Министерство обороны Украины объявило об обновлении мобильного приложения «Резерв+». Теперь в электронном военно-учетном документе (Резерв ID) автоматически отображается фотография его владельца.

У «Резерв+» появилось фото владельца
Фото: mod.gov.ua

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Чтобы фотография появилась в документе, пользователям нужно:

  • Обновите приложение «Резерв+» до последней версии.
  • Обновите сам электронный документ в приложении.

Важные нюансы

  • Требование к документам: Фотография отображается только у пользователей, имеющих биометрический паспорт.
  • Юридическая сила: В Минобороны отмечают, что Резерв ID без фото имеет такую же юридическую силу, как и документ с фотографией.
  • Возможные задержки: В ближайшие дни из-за высокой нагрузки фото может подтягиваться дольше. Если это не произошло в течение нескольких дней, пользователям рекомендуется использовать меню «Исправить данные онлайн» в меню приложения.

«Мы стремимся, чтобы цифровые инструменты приносили ощутимую пользу в повседневных ситуациях. Наличие фото сделает проверку документов граждан более быстрой и прозрачной для всех», — отметила Оксана Ферчук, заместитель Министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Напомним

«Минфин» писал, что 11 августа 2025 года у «Резерв+» появилась возможность заплатить штраф за неприбытие по повестке. После оплаты штрафа отметка о нарушении и красная лента в приложении исчезнут.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
vbhjckfd
vbhjckfd
10 декабря 2025, 17:03
Наламали чувакам схемку ходити з чужим резервом :)
