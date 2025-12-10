У «Резерв+» появилось фото владельца

Министерство обороны Украины объявило об обновлении мобильного приложения «Резерв+». Теперь в электронном военно-учетном документе (Резерв ID) автоматически отображается фотография его владельца.

Чтобы фотография появилась в документе, пользователям нужно:

Обновите приложение «Резерв+» до последней версии.

Обновите сам электронный документ в приложении.

Важные нюансы

Требование к документам: Фотография отображается только у пользователей, имеющих биометрический паспорт.

Юридическая сила: В Минобороны отмечают, что Резерв ID без фото имеет такую же юридическую силу, как и документ с фотографией.

Возможные задержки: В ближайшие дни из-за высокой нагрузки фото может подтягиваться дольше. Если это не произошло в течение нескольких дней, пользователям рекомендуется использовать меню «Исправить данные онлайн» в меню приложения.

«Мы стремимся, чтобы цифровые инструменты приносили ощутимую пользу в повседневных ситуациях. Наличие фото сделает проверку документов граждан более быстрой и прозрачной для всех», — отметила Оксана Ферчук, заместитель Министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

