Министерство обороны Украины объявило об обновлении мобильного приложения «Резерв+». Теперь в электронном военно-учетном документе (Резерв ID) автоматически отображается фотография его владельца.
У «Резерв+» появилось фото владельца
Чтобы фотография появилась в документе, пользователям нужно:
- Обновите приложение «Резерв+» до последней версии.
- Обновите сам электронный документ в приложении.
Важные нюансы
- Требование к документам: Фотография отображается только у пользователей, имеющих биометрический паспорт.
- Юридическая сила: В Минобороны отмечают, что Резерв ID без фото имеет такую же юридическую силу, как и документ с фотографией.
- Возможные задержки: В ближайшие дни из-за высокой нагрузки фото может подтягиваться дольше. Если это не произошло в течение нескольких дней, пользователям рекомендуется использовать меню «Исправить данные онлайн» в меню приложения.
«Мы стремимся, чтобы цифровые инструменты приносили ощутимую пользу в повседневных ситуациях. Наличие фото сделает проверку документов граждан более быстрой и прозрачной для всех», — отметила Оксана Ферчук, заместитель Министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Напомним
«Минфин» писал, что 11 августа 2025 года у «Резерв+» появилась возможность заплатить штраф за неприбытие по повестке. После оплаты штрафа отметка о нарушении и красная лента в приложении исчезнут.
Источник: Минфин
