В ноябре небанковский финансовый рынок покинуло шесть компаний

Количество участников небанковского финансового рынка в ноябре уменьшилось на шесть компаний — до 781. Количество банков, имеющих лицензию, в ноябре осталось без изменений — 60. Об этом говорится в сообщении НБУ .

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Аннулирование лицензий

В ноябре по инициативе заявителя аннулированы лицензии четырем учреждениям: финансовой компании, рисковому страховщику и двум кредитным союзам. Принудительно аннулированы лицензии трем финансовым компаниям.

Также Национальный банк возобновил действие лицензии в кредитном союзе.

Из реестров исключены шесть небанковских финансовых учреждений. В частности, по инициативе заявителя исключены один рисковый страховщик и два кредитных союза. Принудительно из реестра исключены три финансовые компании.

Кто работает на рынке

По состоянию на 1 декабря 2025 года на рынке небанковских финансовых услуг работало:

414 финансовых компаний (было 417)

48 страховщиков non-life (было 49)

10 life-страховщиков (количество не изменилось)

один страховщик со специальным статусом

102 ломбарда (количество не изменилось)

86 кредитных союзов (было 88)

один лизингодатель (количество не изменилось)

45 страховых брокеров (количество не изменилось)

74 коллекторские компании (количество не изменилось)

Число банковских групп осталось неизменным (16). Количество небанковских финансовых групп в ноябре уменьшилось на одну (41).

На платежном рынке действует 15 платежных систем, созданных резидентами, учитывая государственные (количество не изменилось), и 10 международных (количество не изменилось).

В то же время на рынке предоставителей финансовых платежных услуг работают 16 платежных учреждений (количество не изменилось), 12 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг (количество не изменилось), один банк — эмитент электронных денег (количество не изменилось) и один оператор почтовой связи.

К другим субъектам, действующим на платежном рынке, относятся 58 коммерческих агентов (было 49) и 32 технологических оператора платежных услуг (количество не изменилось).