Количество участников небанковского финансового рынка в ноябре уменьшилось на шесть компаний — до 781. Количество банков, имеющих лицензию, в ноябре осталось без изменений — 60. Об этом говорится в сообщении НБУ.
В ноябре небанковский финансовый рынок покинуло шесть компаний
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Аннулирование лицензий
В ноябре по инициативе заявителя аннулированы лицензии четырем учреждениям: финансовой компании, рисковому страховщику и двум кредитным союзам. Принудительно аннулированы лицензии трем финансовым компаниям.
Также Национальный банк возобновил действие лицензии в кредитном союзе.
Из реестров исключены шесть небанковских финансовых учреждений. В частности, по инициативе заявителя исключены один рисковый страховщик и два кредитных союза. Принудительно из реестра исключены три финансовые компании.
Кто работает на рынке
По состоянию на 1 декабря 2025 года на рынке небанковских финансовых услуг работало:
- 414 финансовых компаний (было 417)
- 48 страховщиков non-life (было 49)
- 10 life-страховщиков (количество не изменилось)
- один страховщик со специальным статусом
- 102 ломбарда (количество не изменилось)
- 86 кредитных союзов (было 88)
- один лизингодатель (количество не изменилось)
- 45 страховых брокеров (количество не изменилось)
- 74 коллекторские компании (количество не изменилось)
Число банковских групп осталось неизменным (16). Количество небанковских финансовых групп в ноябре уменьшилось на одну (41).
На платежном рынке действует 15 платежных систем, созданных резидентами, учитывая государственные (количество не изменилось), и 10 международных (количество не изменилось).
В то же время на рынке предоставителей финансовых платежных услуг работают 16 платежных учреждений (количество не изменилось), 12 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг (количество не изменилось), один банк — эмитент электронных денег (количество не изменилось) и один оператор почтовой связи.
К другим субъектам, действующим на платежном рынке, относятся 58 коммерческих агентов (было 49) и 32 технологических оператора платежных услуг (количество не изменилось).
Комментарии