Банки США откроют клиентам прямой доступ к биткоину

Как работает механизм

Регулятор уточнил механизм работы на этом рынке. Финансовые учреждения будут действовать по классической агентской модели: заключать сделку с одним клиентом и одновременно открывать зеркальную (компенсирующую) позицию с другим.

Такой подход позволит банкам не удерживать криптовалюту на балансе и избегать спекулятивных рисков. Их роль сводится к обеспечению ликвидности и предоставлению гарантий обеим сторонам сделки.

По мнению OCC, инициатива будет способствовать переходу пользователей с нерегулируемых площадок к прозрачным и полностью легальным финансовым инструментам.

Среди условий и ограничений:

обязательная проверка законности каждой операции и ее соответствие уставным полномочиям;

внедрение процедур контроля операционных и комплаенс-рисков;

наличие у банков экспертизы по управлению риском дефолта контрагента.

Политика SEC

Председатель SEC Пол Аткинс в комментарии Decrypt заявил, что большинство ICO не следует рассматривать как операции с ценными бумагами. Следовательно, они выходят за рамки компетенции регулятора.

«Именно это мы и хотим поощрять. Такие операции, в нашем определении, не подпадают под критерии ценной бумаги», — отметил он.