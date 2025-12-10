Более 386 млрд грн должна возместитьрф украинским компаниям из прифронтовых регионов

Более 386 млрд грн ущерба должна возместить россия украинским компаниям из прифронтовых регионов. 311 таких решений приняли суды по прифронтовым регионам с начала полномасштабной войны. Об этом говорится в сообщении Опендатабота.

Где больше всего решений

Больше таких решений в Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях. А самым громким стало дело более чем на 287 млрд грн на Черниговщине.

Всего с начала вторжения вынесено 639 решений по возмещению ущерба. В 85% требования компаний удовлетворили полностью.

С начала полномасштабного вторжения украинские суды все чаще принимают решение о взыскании убытков с россии в пользу бизнеса. Только в прифронтовых областях за это время вынесено 311 решений на общую сумму более 386 млрд грн. Это половина от общего количества решений по подобным делам в судах.

В 2022 году было принято только 5 таких решений, впрочем, уже за год их количество выросло в десять раз. А за неполный текущий год суды уже вынесли 124 решения. Вместе с количеством растут и суммы требований.

Так, в первый год полномасштабного бизнеса присудили компенсировать лишь 260 млн грн, а уже в 2023 сумма решений судов возросла до почти 77 млрд грн.

Абсолютный пик пришелся на 2024 год — более 297 млрд грн. В этом году сумма решений снизилась до 11 млрд. грн.

Больше всего таких дел среди бизнеса из прифронтовых регионов за весь период рассмотрели в Донецкой области — 74 решения. Далее следуют Запорожская (67), Днепропетровская (54), Николаевская (37) и Харьковская (29) области.

Всего с начала вторжения по Украине вынесено 639 решений по возмещению ущерба. Из них подавляющее большинство — 549 — довольно полностью, еще 87 — частично. Только три иска (0,5%) получили отказ, все они в Киеве в 2024 году.

Самый отклоненный иск касался более 61 млн грн убытков: суд решил, что компания не доказала прямой связи между действиями РФ и потерей активов в Крыму.

Напомним

Правительство запустило механизм компенсаций бизнеса, уничтоженного или поврежденного в результате вооруженной агрессии рф. Постановление предусматривает прямую компенсацию ущерба прифронтовым регионам — территориям повышенного риска.

К ним были отнесены Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области.