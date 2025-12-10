Более 386 млрд грн должна возместитьрф украинским компаниям из прифронтовых регионов

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

10 декабря 2025, 12:37 Читати українською

Более 386 млрд грн должна возместитьрф украинским компаниям из прифронтовых регионов

Более 386 млрд грн ущерба должна возместить россия украинским компаниям из прифронтовых регионов. 311 таких решений приняли суды по прифронтовым регионам с начала полномасштабной войны. Об этом говорится в сообщении Опендатабота.

Более 386 млрд грн ущерба должна возместить россия украинским компаниям из прифронтовых регионов. 311 таких решений приняли суды по прифронтовым регионам с начала полномасштабной войны.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Где больше всего решений

Больше таких решений в Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях. А самым громким стало дело более чем на 287 млрд грн на Черниговщине.

Всего с начала вторжения вынесено 639 решений по возмещению ущерба. В 85% требования компаний удовлетворили полностью.

С начала полномасштабного вторжения украинские суды все чаще принимают решение о взыскании убытков с россии в пользу бизнеса. Только в прифронтовых областях за это время вынесено 311 решений на общую сумму более 386 млрд грн. Это половина от общего количества решений по подобным делам в судах.

В 2022 году было принято только 5 таких решений, впрочем, уже за год их количество выросло в десять раз. А за неполный текущий год суды уже вынесли 124 решения. Вместе с количеством растут и суммы требований.

Так, в первый год полномасштабного бизнеса присудили компенсировать лишь 260 млн грн, а уже в 2023 сумма решений судов возросла до почти 77 млрд грн.

Абсолютный пик пришелся на 2024 год — более 297 млрд грн. В этом году сумма решений снизилась до 11 млрд. грн.

Больше всего таких дел среди бизнеса из прифронтовых регионов за весь период рассмотрели в Донецкой области — 74 решения. Далее следуют Запорожская (67), Днепропетровская (54), Николаевская (37) и Харьковская (29) области.

Всего с начала вторжения по Украине вынесено 639 решений по возмещению ущерба. Из них подавляющее большинство — 549 — довольно полностью, еще 87 — частично. Только три иска (0,5%) получили отказ, все они в Киеве в 2024 году.

Самый отклоненный иск касался более 61 млн грн убытков: суд решил, что компания не доказала прямой связи между действиями РФ и потерей активов в Крыму.

Напомним

Правительство запустило механизм компенсаций бизнеса, уничтоженного или поврежденного в результате вооруженной агрессии рф. Постановление предусматривает прямую компенсацию ущерба прифронтовым регионам — территориям повышенного риска.

К ним были отнесены Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 24 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами