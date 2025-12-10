В Coinbase ожидают рост биткоина, Polygon развернул хардфорк Madhugiri: что нового

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Coinbase прогнозирует рост биткоина: Коррекция в ноябре «оздоровила» рынок

Аналитики Coinbase Institutional предполагают положительный сценарий для промышленности цифровых активов в декабре 2025 года. По их мнению, состоявшаяся на рынке в ноябре коррекция создала необходимую базу для восстановления до конца года.

Эксперты зафиксировали масштабную «перезагрузку» позиционирования трейдеров в прошлом месяце, которую они назвали «вымыванием спекулятивных излишков»:

Открытый интерес: Совокупный открытый интерес по бессрочным фьючерсам на биткоин, Ethereum и Solana упал на 16% по сравнению с октябрем.

Отток из ETF: Американские спотовые биржевые фонды (ETF) столкнулись со значительным оттоком капитала: $3,5 млрд и $1,4 млрд.

Ставки финансирования: Ставки финансирования по биткоин-фьючерсам существенно опустились ниже среднего показателя за 90 дней.

В Coinbase отмечают аккуратный оптимизм, так как все эти причины привели к стабилизации коэффициента системного левериджа.

В настоящее время этот показатель стабилизировался на уровне 4−5% общей рыночной капитализации. Для сравнения, летом 2025 года коэффициент левериджа достигал 10%.

Специалисты подытожили, что уменьшение левериджа указывает на оздоровление структуры рынка. Это снижает уязвимость активов к резким проседаниям, что является положительным сигналом накануне закрытия года.

Движение средств Silk Road: Кошельки, связанные с даркнетом, «проснулись» через 12 лет

Кластер криптогаманцев, ранее использовавшихся на известном маркетплейсе в даркнете Silk Road, совершил значительную транзакцию после 12 лет спячки. По данным аналитической платформы Arkham Intelligence, из 312 адресов было переведено 33,98 BTC (что эквивалентно примерно $3,14 млн на момент транзакции) на один неизвестный счет.

Что известно об активах:

Остаточные средства: По адресам, связанным с Silk Road, до сих пор остаются биткоины на сумму около $38,4 млн.

Цель перевода: Пока неизвестно, с какой целью был осуществлен этот транш и кто является его конечным получателем.

Предположение сообщества: В криптосообществе предполагают, что это движение средств может быть связано с выплатой старых долгов платформы или с фиксацией прибыли владельцем этих активов.

Существует вероятность, что эти кошельки могут быть связаны с основателем Silk Road Россом Ульбрихтом.

В конце января 2025 года директор по продукту биржи Coinbase Конор Гроган уже заявлял, что обнаружил счета с 430 BTC, которые могут принадлежать Ульбрихту. Гроган сам прокомментировал публикацию о недавнем движении средств, предположив, что эти кошельки могут иметь отношение к Ульбрихту.

Историческая справка:

Росс Ульбрихт был арестован в октябре 2013 года по обвинениям, связанным с незаконной деятельностью Silk Road.

В 2015 году его приговорили к двум пожизненным срокам плюс 40 лет.

Недавно после победы на президентских выборах Дональд Трамп помиловал Ульбрихта.

Polygon развернул хардфорк Madhugiri: Скорость сети выросла на треть

Команда блокчейна Polygon успешно активировала масштабное обновление Madhugiri. Этот хардфорк направлен на значительное ускорение обработки блоков и повышение общей производительности сети, внедряя ряд технических улучшений.

Ключевые улучшения производительности:

Сокращение времени консенсуса: Madhugiri сокращает время, необходимое для достижения консенсуса, до одной секунды. Это позволяет объявлять блоки без дополнительной задержки.

Рост пропускной способности: По оценкам разработчиков, это техническое усовершенствование приводит к росту пропускной способности сети примерно на треть.

Стабильность: Улучшения направлены на сокращение пиковых задержек и обеспечение стабильной работы сети даже при высоких объемах транзакций.

В обновление Madhugiri включена поддержка трех важных предложений Fusaka EIP (Ethereum Improvement Proposals) — 7823, 7825 и 7883:

Эти EIP оптимизируют математические операции.

Ограничивают чрезмерное потребление газа.

Снижают риски перегрузки сети крупными транзакциями.

По словам представителей проекта, поддержка EIP также повышает предсказуемость вычислительных расходов и облегчает обновления протоколов.

Madhugiri также ввел новый тип транзакций, специально предназначенный для взаимодействия между сетями Ethereum и Polygon. Это должно упростить работу мостов, сделав процесс передачи активов более устойчивым к нагрузкам и удобным для пользователей.

Кроме того, обновление обладает встроенной гибкостью, что позволит команде активировать дополнительные функции в будущем без необходимости проведения крупных хардфорков.

Команда Polygon заявляет, что Madhugiri усиливает способность сети эффективно поддерживать сценарии, связанные со стейблокинами и токенизированными реальными активами (RWA).

Этот хардфорк является финальным шагом в серии технических улучшений (начавшейся с обновления Heimdall 2.0), направленных на подготовку сети к дальнейшему масштабированию.

Гонконг приступил к обсуждению налогового надзора за криптоактивами

Правительство Гонконга официально объявило о старте публичных консультаций по внедрению двух ключевых международных стандартов отчетности, разработанных Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР):

Система отчетности о криптоактивах (CARF).

Обновлен Общий стандарт отчетности (CRS).

Консультации начались 9 декабря и преследуют цель усилить налоговую прозрачность в связи со стремительным развитием рынка цифровых активов.

Гонконг уже с 2018 года автоматически обменивается финансовой информацией с партнерами по CRS. Однако скорая эволюция крипторынка заставила ОЭСР в 2023 году создать CARF — новый стандарт, предусматривающий ежегодный автоматический обмен налоговыми данными о транзакциях с криптоактивами.

Ожидаемые сроки применения:

2026: Правительство планирует завершить все необходимые законодательные изменения.

2028: Стартует обмен налоговой информацией о криптоактивах с партнерскими юрисдикциями.

2029: Начнет применяться обновленный CRS в Гонконге.

Для сохранения высокого рейтинга эффективности своей административной системы CRS (поскольку ОЭСР проводит второй раунд оценки), власти Гонконга также предлагают:

Ввести обязательную регистрацию денежных учреждений.

Увеличить уровень штрафов.

Усилить механизмы принуждения и надзора.

Консультационный документ с подробной информацией доступен на сайте Бюро финансовых услуг и казначейства. Замечания и предложения принимаются до 6 февраля 2026 г.