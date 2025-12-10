Уровень финансовой самостоятельности и интеграции украинских граждан в польскую экономику достиг самых высоких показателей за последние три года. Большинство украинцев в соседней стране уже не зависят от социальных выплат или помощи благотворителей, а полностью обеспечивают себя самостоятельно, хотя и сокращают денежные переводы на родину. Об этом свидетельствуют данные масштабного исследования Национального банка Польши (NBP).
Украинцы в Польше перестают отправлять деньги домой и покупают собственное жилье — исследование
Заработок и занятость: статистика
Согласно опросу, который охватил 4 тысячи респондентов во всех воеводствах Польши, основным источником дохода для наших сограждан стала именно работа.
- Среди довоенных трудовых мигрантов доля тех, кто живет исключительно на зарплату, составляет 92%.
- Среди беженцев этот показатель достиг 78%.
Аналитики фиксируют снижение уровня безработицы среди украинцев и их переход к более стабильной занятости. Соотечественники все реже соглашаются на низкоквалифицированную работу, а динамика роста их зарплат соответствует общим тенденциям польской экономики. Самые высокие доходы зафиксированы в IT, строительстве и транспорте — секторах, где традиционно преобладают мужчины.
Ловушка квалификации
Несмотря на положительную динамику, существует серьезная структурная проблема: 36% беженцев работают ниже уровня своей квалификации. Это явление эксперты называют потерей человеческого капитала.
«То, что значительная часть украинских беженцев в Польше продолжает работать на должностях, не соответствующих их квалификации, означает значительные потери человеческого капитала — как для самих работников, так и для рынка труда. Ведь речь идет о людях с реальным профессиональным опытом, квалификацией и потенциалом, который в настоящее время используется не в полном объеме», — отметил Томаш Богдевич, гендиректор компании Gremi Personal.
Жилищная автономия и язык
Одним из главных маркеров интеграции стало решение жилищного вопроса. В 2025 году 81% украинцев в Польше обеспечивают себя жильем самостоятельно:
- 72% — снимают квартиры или комнаты;
- 9% — уже приобрели собственную недвижимость.
В центрах коллективного проживания остаются преимущественно люди в возрасте от 45 лет, которым сложнее адаптироваться. Этому способствует и преодоление языкового барьера: 63% опрошенных заявили о хорошем или свободном владении польским языком, и только 4% признались, что не знают его совсем.
Изменение финансовых потоков
Нацбанк Польши фиксирует тревожный для экономики Украины тренд: частота и объемы денежных переводов в Украину снижаются. Украинцы все больше инвестируют в свой быт в Польше, поскольку жизнь там дорожает, а краткосрочных планов на возвращение становится меньше.
Планы остаться в Польше навсегда имеют:
- 51% довоенных мигрантов;
- 24% военных беженцев.
В то же время более половины беженцев (56%) до сих пор не определились со своим будущим, не имея конкретных планов ни на возвращение, ни на окончательную эмиграцию.
