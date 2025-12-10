12 рождественских блюд: Сколько обойдется праздничный стол в 2025 году

В этом году рождественский стол украинцам обойдется в 1374 гривны. Это всего на 9 гривен дороже, чем в прошлом. Удержать стоимость удалось благодаря рекордному урожаю борщовых овощей, поскольку на них почти вдвое упали цены. Проинформировал директор Национального научного центра «Институт аграрной экономики» , академик НААН Юрий Лупенко.

Какая стоимость рождественского стола

По расчетам ученых Института аграрной экономики, пшеничная кутя — 950 г продуктов традиционной рецептуры — обойдется в 213,37 грн и станет вторым по стоимости блюдом на праздничном столе.

Самыми дорогими ингредиентами блюда в этом году стали: мак — 72,50 грн за 200 г, грецкие орехи — 68,80 грн, а также изюм — 24,99 грн за 100 г соответственно. Основная составляющая кути — крупа пшеничная из твердой пшеницы — будет стоить 26,90 грн за 400 г. За мед заплатим еще 18,70 грн за 100 г и добавим немного сахара (50 г) за 1,48 грн.

Третьим по стоимости блюдом будет традиционный компот. Готовые наборы сухофруктов для компота — сушеные яблоки, груши и чернослив — стоят в супермаркетах 118,00 грн (600 г на 2 л воды).

Самым дорогим же блюдом в этом году будет жареная рыба — 346,02 грн. За 2 кг живого карпа придется заплатить 339 грн, а за 200 г муки — 7,02 грн.

За борщ постный с фасолью (2,535 кг продуктов на 2 л воды) нужно будет отдать 107,79 грн. Самой дорогой составляющей здесь фасоль белая сухая (300 г) — 51,50 грн.

Овощная составляющая будет составлять: картофель (362 г) — 5,39 грн, капуста (300 г) — 3,08 грн, лук (100 г) — 0,74 грн, морковь (400 г) — 4,36 грн, свекла (800 г) — 7,78 грн. Необходимо добавить по 70−75 г помидоров — 8,67 грн и томатной пасты — 11,82 грн.

Еще немного сахара — 1,48 грн за 50 г, растительного масла — 7,86 грн за 80 г, по вкусу: перец черный и соль (1,87 грн), лавровый лист (3,24 грн) или зелень.

Салат «Винегрет» (1,73 кг продуктов) будет стоить 49,77 грн. Самыми дорогими составляющими будут бочковые соленые огурцы 26,80 грн за 200 г. За овощи заплатим: картофель (600 г) — 8,94 грн, свекла (400 г) — 3,89 грн, морковь (378 г) — 4,12 грн, лук (100 г). Заправка растительным маслом стоит 4,91 грн. за 50 г и соль по вкусу (0,37 грн.).

Традиционными постными блюдами являются вареники.

Вареники с картофелем (1,51 кг продуктов) будут стоить 32,83 грн, включая картофель (1 кг) — 14,90 грн, муку (500 г) — 17,54 грн, соль (10 г) — 0,39 грн.

Вареники с капустой (1,481 кг продуктов) стоят 32,03 грн. Для приготовления теста заплатим за муку 17,54 грн (500 г), а за соль (10 г) — 0,39 грн. Сырая капуста будет стоить 6,16 грн за 600 г, морковь (189 г) — 2,06 грн, а лук (132 г) — 0,97 грн. Растительное масло для заправки (50 г) — 4,91 грн.

Вареники с вишней состоят из постного теста и мороженых вишен. Мука (500 г) — 17,54 грн, немного соли (10 г) — 0,39 грн. Львиную долю стоимости таких вареников занимают вишни — 69,90 грн за 300 г. В целом стоимость таких вареников составит 87,83 грн (за 810 г продуктов).

Тушеная капуста (2,239 г продуктов) обойдется в 70,78 грн. Самыми дорогими здесь являются грибы шампиньона (300 г) — 45,35 грн. Стоимость овощей будет составлять 17,19 грн: 1 кг капусты — 10,27 грн, 189 г моркови — 2,06 грн, 660 г лука — 4,86 грн. Соль и перец по вкусу — 0,39 грн и растительное масло (80 г) — 7,86 грн.

Жареный картофель готовится на 100 г растительного масла (9,82 грн) с 1 кг картофеля (14,90 грн) и 132 г лука (0,97 грн) с добавлением соли и перца по вкусу (0,39 грн). Всего расходов — 26,08 грн.

Отдельно ставят на стол соление: квашеная капуста — 96,75 грн за 500 г и огурцы соленые бочковые — 53,70 грн за 400 г.

Также на столе присутствуют и свежие овощи — огурцы (66,72 грн) и помидоры (71,90 грн) по 500 г соответственно.

Стоимость рождественского стола в 2025 году составит 1374 грн. Этот показатель остается практически на уровне прошлогоднего показателя в 1365 грн. Данная ценовая ситуация объясняется тем, что цены на овощи борщового набора — картофель, морковь, капуста, свекла и лук — за последний год снизились более чем вдвое из-за их рекордного урожая в 2025 году.

Наибольшее же подорожание по отношению к предыдущему году в рождественском меню испытали следующие продукты: масло (+26,7 %), вишня замороженная (+25,7 %), бочковые огурцы (+25,2 %), фасоль белая сухая (+18,3 %), мука (+17,5 %) и карп (+12,5%), подытожил Юрий Лупенко.

Напомним

Расчет стоимости рождественского стола 2025 года произведен Национальным научным центром «Институт аграрной экономики» на основе данных Минфина, который производит ежедневный мониторинг цен на первостепенные продукты питания в продуктовых супермаркетах Auchan, Megamarket, Metro, Novus по состоянию на 4 декабря 2025 года.