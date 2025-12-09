Минфин привлек почти 14 миллиардов от продажи облигаций

Министерство финансов 9 декабря на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 13,90 млрд грн в эквиваленте, что на 5,27 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 8,63 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.

Что предлагали инвесторам

Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

2,83 млрд грн под 16,35% с погашением 16 декабря 2026 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 16,35%);

281,15 млн грн под 17,10% с погашением 23 июня 2027 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 17,10%);

1,66 млрд грн под 17,50% с погашением 22 марта 2028 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 17,50%);

2,07 млрд грн под 17,80% с погашением 15 ноября 2028 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 17,80%).

В иностранной валюте:

$151,94 млн под 3,98% с погашением 12 августа 2027 (первичное размещение);

13,65 млн евро под 3,24% с погашением 6 мая 2027 (первичное размещение).

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.