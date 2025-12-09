Multi от Минфин
українська
9 декабря 2025, 19:45 Читати українською

Telegram ввел новый способ входа через технологию Passkeys

Команда мессенджера Telegram внедрила технологию Passkeys — цифровых ключей, которые позволяют заходить в аккаунт без получения SMS-кодов и даже без ввода номера телефона.

Команда мессенджера Telegram внедрила технологию Passkeys — цифровых ключей, которые позволяют заходить в аккаунт без получения SMS-кодов и даже без ввода номера телефона.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости

Как работает технология Passkeys

Новая функция уже появилась в меню настроек в разделе конфиденциальности.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости

Как работает технология Passkeys

Новая функция уже появилась в меню настроек в разделе конфиденциальности. Механизм основан на использовании криптографических ключей, которые генерируются и хранятся непосредственно на смартфоне пользователя.

Вместо ожидания одноразового кода из сообщения, система предложит подтвердить личность через встроенный менеджер паролей устройства. Это можно сделать с помощью:

  • сканирование лица (Face ID);
  • отпечаток пальца;
  • PIN-кода разблокировки экрана.

Этот цифровой ключ фактически заменяет традиционную связь «логин-пароль», оставаясь при этом локально на устройстве. Если у пользователя ранее был активирован облачный пароль (двухэтапная проверка), его нужно будет ввести только один раз во время настройки.

Защита от перехвата

Переход на стандарты, на которых построены Passkeys, эксперты называют значительным усилением киберзащиты. Главное преимущество технологии — устойчивость к фишингу.

Поскольку закрытый ключ авторизации никогда не покидает память смартфона и не передается серверами, злоумышленники не могут его перехватить. Это также нивелирует угрозу атак типа SIM-swapping (когда мошенники перевыпускают SIM-карту жертвы, чтобы получить доступ к ее SMS). Мессенджеру просто не нужно отправлять уязвимые текстовые сообщения для подтверждения входа.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
