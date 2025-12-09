Курсы доллара и евро выросли на 7−8 копеек во вторник, 9 декабря, во время межбанковских торгов. Об этом свидетельствуют данные Минфина.
Доллар и евро подорожали на межбанке во вторник
|
Открытие 9 декабря
|
Закрытие 9 декабря
|
Изменения
|
42,15/42,18
|
42,22/42,25
|
7/7
|
49,07/49,09
|
49,15/49,16
|
8/7
Официальный курс: доллар — 42,18 грн, евро — 49,09грн.
Средний курс в банках: 41,90−42,39 грн/доллар, 48,80−49,37 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 42,28−42,35, евро — 49,25−49,40 грн.
Источник: Минфин
