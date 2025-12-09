Multi от Минфин
9 декабря 2025, 14:38 Читати українською

Куда инвестировать в 2026 году: выбирайте направление на InvestMarket от «Минфин»

Рассмотрим, какие направления и инструменты достойны внимания в 2026 году, кроме самых распространенных и доступных депозитов и ОВГЗ.

Рассмотрим, какие направления и инструменты достойны внимания в 2026 году, кроме самых распространенных и доступных депозитов и ОВГЗ.

На фоне валютных колебаний, ускорения инфляции и военных рисков украинцы стали внимательнее относиться к тому, где и как сохранять сбережения. Все больше украинцев выбирают не хранить деньги в гривне или валюте, а вкладывать в то, что имеет реальную перспективу роста и поддерживать стоимость сбережений.

И хотя из-за войны и ограничения от НБУ в Украине доступны не все инвестиционные инструменты, перечень их для инвестора достаточно широк. Часть из них можно использовать уже сейчас, другие выбирать для долгосрочной стратегии, чтобы зайти в активы на выгодных условиях.

Какие направления инвестиций доступны украинцам

На платформе InvestMarket от «Минфин» собраны инвестиционные возможности по разным направлениям: от корпоративных облигаций, земельных участков до доходной недвижимости в Украине и за рубежом. Расскажем подробнее о каждом направлении.

Инвестиции в земельные участки

Сельскохозяйственная земля — актив, которому прогнозируют стремительный рост в ближайшие годы, особенно после завершения войны. Это стабильный актив: земля не изнашивается и не стареет физически.

Приобрести земельный участок с полным сопровождением можно с помощью платформы Zeminvest — предложение есть в каталоге InvestMarket. Компания специализируется на профессиональной помощи инвесторам на этапах покупки, управления и продажи земельных активов.

Через платформу можно купить участки площадью от 1 до 10 000 га. Средняя доходность — 16%. В зависимости от региона и стоимости участка: ожидаемая доходность — до 20% годовых (арендная плата + потенциальный рост стоимости земли).

Минимальная сумма входа — 200 000 грн. Рекомендуемый срок инвестирования — 5−7 лет.

Инвестиции в недвижимость в Украине и за границей

Инвестирование в недвижимость — это выгодная стратегия для долгосрочной прибыли. Во время кризиса объекты сохраняют свою ценность, а после возобновления спроса будут потенциально расти.

В каталоге InvestMarket есть несколько форматов инвестирования в недвижимость — от классических квартир под сдачу до покупки доли недвижимости или гостиничных апартаментов. Каждый может выбрать актив под свой бюджет, риск-толерантность и финансовые цели.

Среди объектов, представленных в каталоге:

В InvestMarket также есть вариант инвестиций в токенизированную недвижимость на популярном курорте мира — на Бали:

Выбирая тип инвестиций в недвижимость, отталкивайтесь от того, какова ваша цель инвестирования, начальный капитал, пожелания по управлению активом (самостоятельно или в сопровождении управляющей компании), ожидаемые прибыли и результаты.

Инвестиции в ценные бумаги

Ценные бумаги — это финансовые инструменты, удостоверяющие права собственности или требования к эмитенту. Инвестирование в них является классическим способом получать пассивный доход и диверсифицировать капитал.

Каталог InvestMarket предлагает инвестиции в корпоративные облигации, сертификаты на недвижимость, кофейные сертификаты. Рассмотрим каждый инвестпроект подробнее:

Почему стоит искать инвестиции через InvestMarket

Платформа позволяет удобно сравнить разные варианты инвестиций по таким характеристикам, как порог входа, срок, ожидаемая доходность.

  • Широкий выбор направлений и проектов для инвестиций

  • Подходит инвесторам с любым капиталом и опытом

  • Предоставляет максимум информации для принятия решения

  • Содержит юридическую информацию обо всех компаниях

  • Непосредственный контакт с представителями бизнеса

Чтобы узнать больше о любом выбранном предложении из каталога — закажите бесплатную консультацию. Представитель компании свяжется с вами напрямую и ответит на все вопросы.

🔗ПОСМОТРЕТЬ КАТАЛОГ

Источник: Минфин
Комментарии - 1

+
0
Я. ..
Я. ..
9 декабря 2025, 15:28
#
Середня дохідність S&P 500 (історично та останні роки):
Довгострокова (1980−2020): ~11.6% $ (середньорічна).
Останні десятиліття: ~10−12% $ (середньорічна).
Останні 5 років (до 2024−2025): ~17.6% $ річних (без дивідендів) або ~18.6% $ (з дивідендами).

Обговоренню не підлягає)
