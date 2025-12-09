Киев, Украина — VARUS.UA вместе с глобальной криптоплатформой Bitget объявляют о старте масштабной совместной акции, которая продлится месяц и подарит покупателям шанс выиграть ценные призы. Еженедельно участников ждет вознаграждение в 250 USDT, а в финале месяца — главный приз: Apple iPhone 17 Pro 256GB Cosmic Orange или 1700 USDT на аккаунт Bitget.
VARUS.UA и Bitget запускают совместную акцию с еженедельными призами и главным призом iPhone 17 Pro
Как принять участие?
Чтобы принять участие в акции, достаточно выполнить несколько простых шагов:
Сделать заказ на сайте varus.ua или в приложении VARUS.UA на сумму от 1499 грн.
Подготовить UID Bitget: зарегистрировать аккаунт по официальной ссылке, пройти KYC и внести депозит в размере 5 USDT.
Заполнить форму участия, отметив:
- номер заказа VARUS.UA,
- UID Bitget,
- свой Telegram-ник в формате @username.
Каждый чек — отдельное участие, поэтому покупатели могут подавать неограниченное количество заявок в течение акции.
Подписаться на @VARUS_channel, где будут объявлены результаты в указанные даты.
Важно знать
- Депозит в 5 USDT должен быть внесен в 23:59 по киевскому времени последнего дня каждую неделю.
- Возвращенные или отмененные заказы к розыгрышу не допускаются.
- Акция действует с 1 декабря 2025 года по 31 декабря 2025 года.
Официальные правила доступны по ссылке .
