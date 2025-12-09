Bitget фиксирует рекордный рост на 4 468% в фьючерсах на токенизированные акции США в течение сезона отчетности

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 декабря 2025, 13:31 Читати українською

Bitget фиксирует рекордный рост на 4 468% в фьючерсах на токенизированные акции США в течение сезона отчетности

Bitget, крупнейшая в мире Универсальная биржа (UEX), опубликовала новые данные, свидетельствующие о беспрецедентном росте глобального спроса на токенизированные американские акции в период недавнего сезона отчетности. С середины октября по конец ноября спотовый объем торгов токенизированными акциями США вырос на 452% по сравнению с прошлым месяцем, а объем торгов фьючерсами увеличился на 4 468%, что стало наиболее интенсивным периодом активности с момента запуска этих продуктов на Bitget.

Отчет анализирует ускоряющееся внедрение токенизированных акций и выделяет три ключевые силы, которые движут этим ростом. Первая — сам состав активов: спрос концентрируется вокруг технологических лидеров и акций, связанных с криптовалютным сектором, которые дают высокую волатильность и широкие возможности для направленных сделок. Вторая — переход к круглосуточной торговле, который снимает традиционные барьеры и позволяет трейдерам по всему миру участвовать в рынке без перерывов. Третья — влияние глобально разнообразной пользовательской базы, чьи торговые модели и склонность к риску формируют новый тип токенизированных рынков, определяя их масштабирование и созревание.

Фьючерсные рынки показали исключительно агрессивную торговую активность вокруг крупнейших технологических компаний. Tesla, Meta, MicroStrategy, Apple и фонд Nasdaq-100 (QQQ) стали лидерами по обороту. Объем фьючерсных торгов Meta вырос на 40 774%, Microsoft — на 24 339%, а MicroStrategy — на 11 684% по сравнению с предыдущим месяцем, отражая стремление трейдеров зафиксировать волатильность, вызванную отчетностью, и поймать импульсы, связанные с развитием ИИ.

В спотовом сегменте отмечалась более сбалансированная структура распределения. Nvidia возглавила рост с результатом +1 888% по сравнению с прошлым месяцем. Высокий спрос также был зафиксирован на широкие индексные продукты: QQQ (+3 492%) и SPY (+3 247%). Значительный рост спроса на TLT (+69 573%), ETF долгосрочных казначейских облигаций США, показал усиление хеджирования и управления макрорисками в условиях волатильного сезона отчетности.

Модель торговли 5×24, применяемая Bitget, сыграла ключевую роль в обеспечении этой активности. Анализ глобальных торговых паттернов показал, что пользователи из Азии особенно активно использовали расширенный доступ, чтобы реагировать на отчёты компаний, корректировать позиции до открытия американского рынка и снижать ночные риски — возможности, недоступные в рамках традиционных рынков акций.

Пользовательская база осталась ярко выраженной международной: на Восточную Азию пришлось 39,66% пользователей, а активное участие также обеспечили Латинская Америка, Южная Азия, Юго-Восточная Азия и Европа. Поведенческая сегментация показала, что высокочастотные «киты» совершали в среднем 51,7 сделки в день, тогда как розничные трейдеры действовали более выборочно, сосредотачиваясь на событиях вокруг отчётности.

«Мы наблюдаем формирование по-настоящему демократизированного глобального рынка акций», — сказала Грейси Чен, CEO Bitget. — «Когда инвесторы по всему миру могут участвовать в сезоне отчетности в реальном времени, используя USDT, в круглосуточном формате и без географических барьеров, рынок становится шире, ликвиднее и фундаментально более продвинутым. Токенизированные акции больше не эксперимент. Они становятся полноценным классом активов, формируемым глобальным капиталом и глобальным поведением».

Выводы Bitget показывают, что токенизированные акции вступили в новую фазу структурной зрелости — с диверсифицированными торговыми стратегиями, бесшовным глобальным доступом и всё более профессиональным участием пользователей.

Полный отчет доступен по ссылке.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает MiraKyivska.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами