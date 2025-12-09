Bitget фиксирует рекордный рост на 4 468% в фьючерсах на токенизированные акции США в течение сезона отчетности

Bitget, крупнейшая в мире Универсальная биржа (UEX), опубликовала новые данные, свидетельствующие о беспрецедентном росте глобального спроса на токенизированные американские акции в период недавнего сезона отчетности. С середины октября по конец ноября спотовый объем торгов токенизированными акциями США вырос на 452% по сравнению с прошлым месяцем, а объем торгов фьючерсами увеличился на 4 468%, что стало наиболее интенсивным периодом активности с момента запуска этих продуктов на Bitget .

Отчет анализирует ускоряющееся внедрение токенизированных акций и выделяет три ключевые силы, которые движут этим ростом. Первая — сам состав активов: спрос концентрируется вокруг технологических лидеров и акций, связанных с криптовалютным сектором, которые дают высокую волатильность и широкие возможности для направленных сделок. Вторая — переход к круглосуточной торговле, который снимает традиционные барьеры и позволяет трейдерам по всему миру участвовать в рынке без перерывов. Третья — влияние глобально разнообразной пользовательской базы, чьи торговые модели и склонность к риску формируют новый тип токенизированных рынков, определяя их масштабирование и созревание.

Фьючерсные рынки показали исключительно агрессивную торговую активность вокруг крупнейших технологических компаний. Tesla, Meta, MicroStrategy, Apple и фонд Nasdaq-100 (QQQ) стали лидерами по обороту. Объем фьючерсных торгов Meta вырос на 40 774%, Microsoft — на 24 339%, а MicroStrategy — на 11 684% по сравнению с предыдущим месяцем, отражая стремление трейдеров зафиксировать волатильность, вызванную отчетностью, и поймать импульсы, связанные с развитием ИИ.

В спотовом сегменте отмечалась более сбалансированная структура распределения. Nvidia возглавила рост с результатом +1 888% по сравнению с прошлым месяцем. Высокий спрос также был зафиксирован на широкие индексные продукты: QQQ (+3 492%) и SPY (+3 247%). Значительный рост спроса на TLT (+69 573%), ETF долгосрочных казначейских облигаций США, показал усиление хеджирования и управления макрорисками в условиях волатильного сезона отчетности.

Модель торговли 5×24, применяемая Bitget, сыграла ключевую роль в обеспечении этой активности. Анализ глобальных торговых паттернов показал, что пользователи из Азии особенно активно использовали расширенный доступ, чтобы реагировать на отчёты компаний, корректировать позиции до открытия американского рынка и снижать ночные риски — возможности, недоступные в рамках традиционных рынков акций.

Пользовательская база осталась ярко выраженной международной: на Восточную Азию пришлось 39,66% пользователей, а активное участие также обеспечили Латинская Америка, Южная Азия, Юго-Восточная Азия и Европа. Поведенческая сегментация показала, что высокочастотные «киты» совершали в среднем 51,7 сделки в день, тогда как розничные трейдеры действовали более выборочно, сосредотачиваясь на событиях вокруг отчётности.

«Мы наблюдаем формирование по-настоящему демократизированного глобального рынка акций», — сказала Грейси Чен, CEO Bitget. — «Когда инвесторы по всему миру могут участвовать в сезоне отчетности в реальном времени, используя USDT, в круглосуточном формате и без географических барьеров, рынок становится шире, ликвиднее и фундаментально более продвинутым. Токенизированные акции больше не эксперимент. Они становятся полноценным классом активов, формируемым глобальным капиталом и глобальным поведением».

Выводы Bitget показывают, что токенизированные акции вступили в новую фазу структурной зрелости — с диверсифицированными торговыми стратегиями, бесшовным глобальным доступом и всё более профессиональным участием пользователей.

Полный отчет доступен по ссылке.