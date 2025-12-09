Western Union выпускает «стабильные карты» как часть стратегии стейблкоинов

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 декабря 2025, 13:40 Читати українською

Western Union выпускает «стабильные карты» как часть стратегии стейблкоинов

Western Union обнародовала планы по внедрению новой «стабильной карты» для защиты пользователей в странах с высокой инфляцией в рамках своей стратегии по стейблкоинам. Об этом пишет Сointelegraph.com

Western Union обнародовала планы по внедрению новой «стабильной карты» для защиты пользователей в странах с высокой инфляцией в рамках своей стратегии по стейблкоинам.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Выступая на конференции UBS Global Technology and AI, финансовый директор Мэтью Кегвин заявил, что эта инициатива базируется на заявлении компании в день инвесторов о том, что она выходит за рамки традиционных трансграничных платежей и переходит к многоступенчатой дорожной карте цифровых активов.

Кегвин отметил Аргентину, где годовая инфляция недавно достигла 250−300%, отметив, что денежные переводы могут потерять почти половину своей стоимости за месяц.

«Представьте себе мир, где ваша семья в США посылает вам домой 500 долларов, но до тех пор, как вы потратите их в следующем месяце, они будут стоить всего 300 долларов», — сказал он.

«Мы видим там хорошую полезность нашей стабильной карты, которая является дополнением к нашей предоплаченной карте, которую мы имеем сегодня здесь, в США», — добавил он.

Western Union выпускает монету

Кегвин также рассказал о намерении Western Union выпустить собственную монету. Он сказал, что компания считает, что ее распределение в 200 странах дает ей естественное преимущество, особенно на развивающихся рынках, где денежные переводы составляют значительную долю ВВП.

Мы считаем, что можем создать рынок для нашей монеты на этих рынках. И мы хотели иметь возможность контролировать экономику, контролировать соблюдение требований и контролировать общее распределение, и мы считаем, что можем расширить это дальше", — сказал он.

Еще одной важной частью стратегии компании по цифровым активам является ее Сеть цифровых активов или DAN, которая связывает Western Union с четырьмя поставщиками услуг на рампе и вне ее. Ожидается, что платформа начнет работать в первой половине 2025 года.

Western Union выбирает Solana

Western Union подтвердил, что его будущая система расчетов со стейблкоинами будет построена на блокчейне Solana (SOL). Система будет базироваться на платежном токене доллара США (USDPT) и новой сети цифровых активов, разработанной вместе с Anchorage Digital Bank.

Запуск USDPT намечен на первую половину 2026 года, а распространение будет осуществляться через партнерские биржи.

Western Union также подала заявку на регистрацию торговой марки WUUSD, которая сигнализирует о планах по набору криптосервисов, включая кошелек, торговые функции и обработку платежей стейблкоинами. Заявка принята, но она еще не передана эксперту.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами