Western Union выпускает «стабильные карты» как часть стратегии стейблкоинов

Western Union обнародовала планы по внедрению новой «стабильной карты» для защиты пользователей в странах с высокой инфляцией в рамках своей стратегии по стейблкоинам. Об этом пишет Сointelegraph.com

Что известно

Выступая на конференции UBS Global Technology and AI, финансовый директор Мэтью Кегвин заявил, что эта инициатива базируется на заявлении компании в день инвесторов о том, что она выходит за рамки традиционных трансграничных платежей и переходит к многоступенчатой дорожной карте цифровых активов.

Кегвин отметил Аргентину, где годовая инфляция недавно достигла 250−300%, отметив, что денежные переводы могут потерять почти половину своей стоимости за месяц.

«Представьте себе мир, где ваша семья в США посылает вам домой 500 долларов, но до тех пор, как вы потратите их в следующем месяце, они будут стоить всего 300 долларов», — сказал он.

«Мы видим там хорошую полезность нашей стабильной карты, которая является дополнением к нашей предоплаченной карте, которую мы имеем сегодня здесь, в США», — добавил он.

Western Union выпускает монету

Кегвин также рассказал о намерении Western Union выпустить собственную монету. Он сказал, что компания считает, что ее распределение в 200 странах дает ей естественное преимущество, особенно на развивающихся рынках, где денежные переводы составляют значительную долю ВВП.

Мы считаем, что можем создать рынок для нашей монеты на этих рынках. И мы хотели иметь возможность контролировать экономику, контролировать соблюдение требований и контролировать общее распределение, и мы считаем, что можем расширить это дальше", — сказал он.

Еще одной важной частью стратегии компании по цифровым активам является ее Сеть цифровых активов или DAN, которая связывает Western Union с четырьмя поставщиками услуг на рампе и вне ее. Ожидается, что платформа начнет работать в первой половине 2025 года.

Western Union выбирает Solana

Western Union подтвердил, что его будущая система расчетов со стейблкоинами будет построена на блокчейне Solana (SOL). Система будет базироваться на платежном токене доллара США (USDPT) и новой сети цифровых активов, разработанной вместе с Anchorage Digital Bank.

Запуск USDPT намечен на первую половину 2026 года, а распространение будет осуществляться через партнерские биржи.

Western Union также подала заявку на регистрацию торговой марки WUUSD, которая сигнализирует о планах по набору криптосервисов, включая кошелек, торговые функции и обработку платежей стейблкоинами. Заявка принята, но она еще не передана эксперту.