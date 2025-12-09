Курс валют во вторник: Доллар в банках прибавил четыре копейки

Во вторник, 9 декабря, на наличном рынке средний курс доллара не изменился в покупке и прибавил 4 копейки в продаже. Евро подешевел на 5 копеек в покупке и прибавил 5 копеек в продаже.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и прибавил 2 копейки в продаже. Евро не изменился в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,90−42,39 грн. Евро покупают за 48,80 грн, а продают за 49,40 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,25−42,35, евро — 49,25−49,40 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 42,15−42,18 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 49,07−49,09 грн/евро.

Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту