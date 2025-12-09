Число долларовых миллиардеров в мире выросло до нового рекорда

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 декабря 2025, 8:27 Читати українською

Число долларовых миллиардеров в мире выросло до нового рекорда

В 2025 году общее число миллиардеров в мире достигло нового максимума, в том числе из-за резкого роста стоимости технологических компаний и фондовых рынков, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на исследование швейцарского банка UBS.

В 2025 году общее число миллиардеров в мире достигло нового максимума, в том числе из-за резкого роста стоимости технологических компаний и фондовых рынков, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на исследование швейцарского банка UBS.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиОбщее состояние миллиардеровОбщее состояние примерно 2900 миллиардеров в настоящее время оценивается в $15,8 трлн.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Общее состояние миллиардеров

Общее состояние примерно 2900 миллиардеров в настоящее время оценивается в $15,8 трлн. Годом ранее их было около 2700 человек, а совокупное состояние составляло почти $14 трлн.

Сколько новых миллиардеров

За год в мире появилось 287 новых миллиардеров. Это второй по величине годовой прирост с тех пор, как UBS начал отслеживать данные в 2015 году. Больше новых миллиардеров появилось только в 2021 году, когда в США запустили программу стимулирования экономики и снизили процентные ставки, что привело к росту цен на активы.

«Видно ускорение роста числа миллиардеров, и оно наблюдается во всех сферах», — рассказал глава отдела управления частным капиталом UBS Джон Мэтьюз. Новые миллиардеры появились как за счет доходов от бизнеса, так и за счет перехода состояний по наследству.

В каких областях работают

Новые миллиардеры 2025 года, добившиеся успеха собственными силами, были предпринимателями в самых разных областях.

По данным UBS, среди них, в частности, основатель Colossal Biosciences Бен Ламм, соучредитель инфраструктурной инвестиционной компании Stonepeak Partners Майкл Доррелл, братья Чжан из Mixue Ice Cream and Tea в Китае и криптомиллиардер Джастин Сан.

91 новый миллиардер унаследовал свое состояние, в том числе 15 членов двух фармацевтических семей из Германии. «Мы уже больше десяти лет говорим о масштабной передаче богатства, и теперь мы видим, как это происходит», — рассказал Мэтьюз.

Эксперты UBS не единственные, кто сообщает о росте числа миллиардеров в мире.

По оценкам поставщика аналитической информации Altrata, специализирующегося на оценке благосостояния, число миллиардеров по всему миру в этом году выросло до рекордного уровня — 3508 человек.

По оценкам Altrata, совокупное состояние этих богачей оценивается в $13,4 трлн, около трети из них проживают в США. На втором месте Китай с 321 миллиардером, на их долю приходится около 10% мирового благосостояния.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами