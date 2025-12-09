Число долларовых миллиардеров в мире выросло до нового рекорда

В 2025 году общее число миллиардеров в мире достигло нового максимума, в том числе из-за резкого роста стоимости технологических компаний и фондовых рынков, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на исследование швейцарского банка UBS.

Общее состояние миллиардеров

Общее состояние примерно 2900 миллиардеров в настоящее время оценивается в $15,8 трлн. Годом ранее их было около 2700 человек, а совокупное состояние составляло почти $14 трлн.

Сколько новых миллиардеров

За год в мире появилось 287 новых миллиардеров. Это второй по величине годовой прирост с тех пор, как UBS начал отслеживать данные в 2015 году. Больше новых миллиардеров появилось только в 2021 году, когда в США запустили программу стимулирования экономики и снизили процентные ставки, что привело к росту цен на активы.

«Видно ускорение роста числа миллиардеров, и оно наблюдается во всех сферах», — рассказал глава отдела управления частным капиталом UBS Джон Мэтьюз. Новые миллиардеры появились как за счет доходов от бизнеса, так и за счет перехода состояний по наследству.

В каких областях работают

Новые миллиардеры 2025 года, добившиеся успеха собственными силами, были предпринимателями в самых разных областях.

По данным UBS, среди них, в частности, основатель Colossal Biosciences Бен Ламм, соучредитель инфраструктурной инвестиционной компании Stonepeak Partners Майкл Доррелл, братья Чжан из Mixue Ice Cream and Tea в Китае и криптомиллиардер Джастин Сан.

91 новый миллиардер унаследовал свое состояние, в том числе 15 членов двух фармацевтических семей из Германии. «Мы уже больше десяти лет говорим о масштабной передаче богатства, и теперь мы видим, как это происходит», — рассказал Мэтьюз.

Эксперты UBS не единственные, кто сообщает о росте числа миллиардеров в мире.

По оценкам поставщика аналитической информации Altrata, специализирующегося на оценке благосостояния, число миллиардеров по всему миру в этом году выросло до рекордного уровня — 3508 человек.

По оценкам Altrata, совокупное состояние этих богачей оценивается в $13,4 трлн, около трети из них проживают в США. На втором месте Китай с 321 миллиардером, на их долю приходится около 10% мирового благосостояния.