Доллар и евро подорожали на межбанковских торгах в понедельник, 8 декабря. Об этом свидетельствуют данные Минфина.
Доллар и евро выросли на межбанке в понедельник
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
|
Открытие 8 декабря
|
Закрытие 8 декабря
|
Изменения
|
41,98/42,02
|
42,15/42,18
|
одна седьмая шестнадцатая
|
48,94/48,97
|
49,07/49,10
|
12/13
Средний курс в банках: 41,90−41,35 грн/доллар, 48,85−49,35 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 42,25−42,33, евро — 48,25−49,40 грн.
Официальные курсы НБУ: доллар — 42,07, евро — 49,02.
Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 14 незарегистрированных посетителей.
Комментарии