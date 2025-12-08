За последние два десятилетия благосостояние европейцев существенно выросло, однако разрыв между экономическим успехом Восточной и Южной Европы стал еще более заметным. С 2004 по 2024 год реальный доход на душу населения в Европейском Союзе увеличился в среднем на 22%. Об этом сообщает статистическая служба ЕС.
Реальный доход на душу населения в ЕС вырос на 22% с 2004 года
Экономические горки: от кризиса к пандемии
Динамика доходов европейцев четко отражает все глобальные потрясения последних 20 лет. Рост был нелинейным и зависел от мировой конъюнктуры:
- 2004−2008: период стабильного подъема.
- 2008−2011: стагнация из-за мирового финансового кризиса.
- 2012−2013: спад экономики, спровоцированный долговым кризисом в еврозоне.
- 2014−2019: восстановление стабильного роста.
- 2020: резкое падение из-за пандемии COVID-19.
После восстановления в 2021 году темпы роста замедлились в 2022—2023 годах из-за инфляции и энергетического кризиса, однако предварительные данные за 2024 год свидетельствуют о новом ускорении роста доходов.
Лидеры и аутсайдеры
Наиболее впечатляющие результаты продемонстрировали страны Восточной Европы, которые за это время совершили настоящий экономический рывок. Абсолютным лидером стала Румыния, где реальные доходы населения взлетели на 134%.
В пятерку лидеров также вошли:
- Литва (+95%);
- Польша (+91%);
- Мальта (+90%).
На противоположном полюсе оказались страны Южной Европы. Только два государства ЕС зафиксировали падение реальных доходов за 20 лет:
- Греция (-5%);
- Италия (-4%).
Среди стран с наименьшим приростом также оказались старые экономики Запада: Испания (+11%), Австрия (+14%), Бельгия (+15%) и Люксембург (+17%).
Эффект низкой базы и цена долгов
Стоит объяснить причины такого кардинального разрыва. Феноменальный рост Румынии, Польши и стран Балтии в значительной степени объясняется эффектом низкой базы. В 2004 году эти страны вступали в ЕС со значительно более низким уровнем жизни, чем в Западной Европе. Доступ к единому рынку, структурные фонды ЕС и иностранные инвестиции позволили им быстро «догнать» более богатых соседей.
В то же время падение в Греции и Италии является следствием долгосрочных структурных проблем. Греция до сих пор не восстановила уровень жизни, утраченный во время разрушительного долгового кризиса 2010-х годов и жесткой политики экономии. Италия же страдает от хронически низкого роста производительности труда и стагнации экономики, которая фактически не растет уже два десятилетия. То, что реальные доходы (то есть покупательная способность с учетом инфляции) там ниже, чем 20 лет назад, является тревожным сигналом для этих экономик.
