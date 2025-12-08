Multi от Минфин
українська
8 декабря 2025, 15:15

Реальный доход на душу населения в ЕС вырос на 22% с 2004 года

За последние два десятилетия благосостояние европейцев существенно выросло, однако разрыв между экономическим успехом Восточной и Южной Европы стал еще более заметным. С 2004 по 2024 год реальный доход на душу населения в Европейском Союзе увеличился в среднем на 22%. Об этом сообщает статистическая служба ЕС.

За последние два десятилетия благосостояние европейцев существенно выросло, однако разрыв между экономическим успехом Восточной и Южной Европы стал еще более заметным.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости

Экономические горки: от кризиса к пандемии

Динамика доходов европейцев четко отражает все глобальные потрясения последних 20 лет. Рост был нелинейным и зависел от мировой конъюнктуры:

  • 2004−2008: период стабильного подъема.
  • 2008−2011: стагнация из-за мирового финансового кризиса.
  • 2012−2013: спад экономики, спровоцированный долговым кризисом в еврозоне.
  • 2014−2019: восстановление стабильного роста.
  • 2020: резкое падение из-за пандемии COVID-19.

После восстановления в 2021 году темпы роста замедлились в 2022—2023 годах из-за инфляции и энергетического кризиса, однако предварительные данные за 2024 год свидетельствуют о новом ускорении роста доходов.

Лидеры и аутсайдеры

Наиболее впечатляющие результаты продемонстрировали страны Восточной Европы, которые за это время совершили настоящий экономический рывок. Абсолютным лидером стала Румыния, где реальные доходы населения взлетели на 134%.

В пятерку лидеров также вошли:

  • Литва (+95%);
  • Польша (+91%);
  • Мальта (+90%).

На противоположном полюсе оказались страны Южной Европы. Только два государства ЕС зафиксировали падение реальных доходов за 20 лет:

  • Греция (-5%);
  • Италия (-4%).

Среди стран с наименьшим приростом также оказались старые экономики Запада: Испания (+11%), Австрия (+14%), Бельгия (+15%) и Люксембург (+17%).

Эффект низкой базы и цена долгов

Стоит объяснить причины такого кардинального разрыва. Феноменальный рост Румынии, Польши и стран Балтии в значительной степени объясняется эффектом низкой базы. В 2004 году эти страны вступали в ЕС со значительно более низким уровнем жизни, чем в Западной Европе. Доступ к единому рынку, структурные фонды ЕС и иностранные инвестиции позволили им быстро «догнать» более богатых соседей.

В то же время падение в Греции и Италии является следствием долгосрочных структурных проблем. Греция до сих пор не восстановила уровень жизни, утраченный во время разрушительного долгового кризиса 2010-х годов и жесткой политики экономии. Италия же страдает от хронически низкого роста производительности труда и стагнации экономики, которая фактически не растет уже два десятилетия. То, что реальные доходы (то есть покупательная способность с учетом инфляции) там ниже, чем 20 лет назад, является тревожным сигналом для этих экономик.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
