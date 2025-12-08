Глава ВР подписал закон о госбюджете-2026 и передал Зеленскому

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

8 декабря 2025, 12:59 Читати українською

Глава ВР подписал закон о госбюджете-2026 и передал Зеленскому

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал закон о государственном бюджете на 2026 год. Документ передан на подпись президенту Владимиру Зеленскому. Об этом говорится на сайте ВРУ.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал закон о государственном бюджете на 2026 год.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Основные показатели госбюджета

Доходы госбюджета в 2026 году составят 2 трлн 918 млрд гривен, а расходы — 4 трлн 781 млрд гривен.

Предельный объем дефицита увеличен почти на 6 млрд гривен — до 1,9 трлн гривен. Уровень дефицита: 18,5% ВВП.

Среди расходов наибольшей статьей остается сектор безопасности и обороны. Государство направляет на армию — 2,8 трлн гривен, это почти 60% от всех расходов. Из этой суммы 1,3 трлн гривен уйдет на денежную зарплату военным. На вооружение и военную технику — 709 млрд гривен.

Остальные расходы будут профинансированы за счет международной помощи.

Впервые с 2023 года предусмотрено увеличение социальных стандартов:

  • минимальная зарплата — с 8 000 грн до 8 647 грн;
  • общий прожиточный минимум — с 2 920 грн до 3 209 грн;
  • прожиточный минимум для трудоспособных лиц — с 3 028 грн до 3 328 грн;
  • прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность — с 2 361 грн до 2 595 грн.

Зарплаты для учителей поднимутся поэтапно. На 30% с 1 января и еще на 20% с 1 сентября. То есть, по словам главы Минфина Сергея Марченко, к сентябрю следующего года зарплата педагогов будет составлять до 30 тысяч гривен.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
LSD75
LSD75
8 декабря 2025, 14:12
#
Доллар по 44−45 как минимум
+
0
orient14
orient14
8 декабря 2025, 14:58
#
Збільшені видатки на сектор безпеки (МВС, прокуратура, СБУ), на ЗСУ — ні. Але в новинах напишуть: «на сектор оборони та безпеки». В даному випадку видатки збільшуються на сектор оборони офісу президента від громадян.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает krv77 и 14 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами