Глава ВР подписал закон о госбюджете-2026 и передал Зеленскому

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал закон о государственном бюджете на 2026 год. Документ передан на подпись президенту Владимиру Зеленскому. Об этом говорится на сайте ВРУ.

Основные показатели госбюджета

Доходы госбюджета в 2026 году составят 2 трлн 918 млрд гривен, а расходы — 4 трлн 781 млрд гривен.

Предельный объем дефицита увеличен почти на 6 млрд гривен — до 1,9 трлн гривен. Уровень дефицита: 18,5% ВВП.

Среди расходов наибольшей статьей остается сектор безопасности и обороны. Государство направляет на армию — 2,8 трлн гривен, это почти 60% от всех расходов. Из этой суммы 1,3 трлн гривен уйдет на денежную зарплату военным. На вооружение и военную технику — 709 млрд гривен.

Остальные расходы будут профинансированы за счет международной помощи.

Впервые с 2023 года предусмотрено увеличение социальных стандартов:

минимальная зарплата — с 8 000 грн до 8 647 грн;

общий прожиточный минимум — с 2 920 грн до 3 209 грн;

прожиточный минимум для трудоспособных лиц — с 3 028 грн до 3 328 грн;

прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность — с 2 361 грн до 2 595 грн.

Зарплаты для учителей поднимутся поэтапно. На 30% с 1 января и еще на 20% с 1 сентября. То есть, по словам главы Минфина Сергея Марченко, к сентябрю следующего года зарплата педагогов будет составлять до 30 тысяч гривен.