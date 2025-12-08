Украинцы, путешествующие по Европе, теперь могут приобрести через платформу Приватбанка билеты на внутренние направления ведущих железнодорожных компаний не только Германии, Австрии и Чехии, но и Италии, Швейцарии и Испании. Об этом говорится в сообщении банка.
Приватбанк расширяет карту продажи билетов на европейские железные дороги
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Подробности
Теперь также украинцам в Европе через сервис bilet.privatbank.ua/train доступны билеты на междугородные железнодорожные рейсы сообщением с Польшей: например, Варшава — Прага, Вена — Варшава и другие.
Сервис Приватбанка по продаже билетов на европейские железные дороги полностью адаптирован для украинских пользователей:
- информация доступна на украинском языке,
- оплата производится картой Приватбанка,
- Техническая поддержка работает круглосуточно.
Напомним
Платформу по продаже билетов на внутренние направления ведущих железнодорожных компаний Германии, Австрии и Чехии банк запустил еще в мае.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Комментарии