Приватбанк расширяет карту продажи билетов на европейские железные дороги

Украинцы, путешествующие по Европе, теперь могут приобрести через платформу Приватбанка билеты на внутренние направления ведущих железнодорожных компаний не только Германии, Австрии и Чехии, но и Италии, Швейцарии и Испании. Об этом говорится в сообщении банка.

Подробности

Теперь также украинцам в Европе через сервис bilet.privatbank.ua/train доступны билеты на междугородные железнодорожные рейсы сообщением с Польшей: например, Варшава — Прага, Вена — Варшава и другие.

Сервис Приватбанка по продаже билетов на европейские железные дороги полностью адаптирован для украинских пользователей:

информация доступна на украинском языке,

оплата производится картой Приватбанка,

Техническая поддержка работает круглосуточно.

Напомним

Платформу по продаже билетов на внутренние направления ведущих железнодорожных компаний Германии, Австрии и Чехии банк запустил еще в мае.