Курс валют: Доллар в банках подешевел на 5 копеек

В понедельник, 8 декабря, на наличном рынке средний курс доллара снизился на 5 копеек в покупке и не изменился в продаже. Евро подешевел на 8 копеек в покупке и 7 копеек в продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках прибавил 3 копейки в покупке и на 2 копейки в продаже. Евро прибавил 5 копеек в покупке и 1 копейку в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,85−42,35 грн. Евро покупают за 48,82 грн, а продают за 49,37 грн.По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,16−42,25, евро — 49,20−49,35 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,98−42,02 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,94−48,97 грн/евро.

