Украина заняла четвертое место в глобальном рейтинге государств по количеству bitcoin -резервов в 2025 году, обогнав многие экономически развитые страны. В Украине 46 300 биткоинов (около $4,6 млрд). Об этом сообщает аналитическая платформа BiTBO .

Популярность криптовалюты

По данным сервиса, Украина продолжает наращивать свои криптоактивы, укрепляя позиции среди стран, активно использующих биткоин как инструмент сохранения и мобилизации средств. Также аналитики отмечают, что роль цифровых активов в государственных финансах ежегодно растет.

Первую позицию рейтинга занимают Соединенные Штаты Америки с резервом в 326 500 биткоинов, что составляет примерно $28 млрд.

На второй строчке Китай с показателем в 190 000 биткоинов ($16,6 млрд), а третьей стала Великобритания — более 61 000 биткоинов ($5,4 млрд).

Как отмечают эксперты, этот рейтинг показывает, что ведущие страны мира активно интегрируют цифровые активы.