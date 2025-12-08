Украина заняла четвертое место в глобальном рейтинге государств по количеству bitcoin-резервов в 2025 году, обогнав многие экономически развитые страны. В Украине 46 300 биткоинов (около $4,6 млрд). Об этом сообщает аналитическая платформа BiTBO.
Популярность криптовалюты
По данным сервиса, Украина продолжает наращивать свои криптоактивы, укрепляя позиции среди стран, активно использующих биткоин как инструмент сохранения и мобилизации средств. Также аналитики отмечают, что роль цифровых активов в государственных финансах ежегодно растет.
Первую позицию рейтинга занимают Соединенные Штаты Америки с резервом в 326 500 биткоинов, что составляет примерно $28 млрд.
На второй строчке Китай с показателем в 190 000 биткоинов ($16,6 млрд), а третьей стала Великобритания — более 61 000 биткоинов ($5,4 млрд).
Как отмечают эксперты, этот рейтинг показывает, что ведущие страны мира активно интегрируют цифровые активы.
