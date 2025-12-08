Multi от Минфин
8 декабря 2025, 9:29

Украина заняла четвертое место в глобальном рейтинге государств по количеству bitcoin-резервов

Украина заняла четвертое место в глобальном рейтинге государств по количеству bitcoin-резервов в 2025 году, обогнав многие экономически развитые страны. В Украине 46 300 биткоинов (около $4,6 млрд). Об этом сообщает аналитическая платформа BiTBO.

Украина заняла четвертое место в глобальном рейтинге государств по количеству bitcoin-резервов в 2025 году, обогнав многие экономически развитые страны.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Популярность криптовалюты

По данным сервиса, Украина продолжает наращивать свои криптоактивы, укрепляя позиции среди стран, активно использующих биткоин как инструмент сохранения и мобилизации средств. Также аналитики отмечают, что роль цифровых активов в государственных финансах ежегодно растет.

Первую позицию рейтинга занимают Соединенные Штаты Америки с резервом в 326 500 биткоинов, что составляет примерно $28 млрд.

На второй строчке Китай с показателем в 190 000 биткоинов ($16,6 млрд), а третьей стала Великобритания — более 61 000 биткоинов ($5,4 млрд).

Как отмечают эксперты, этот рейтинг показывает, что ведущие страны мира активно интегрируют цифровые активы.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с Minfin.com.ua

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
datsko81
datsko81
8 декабря 2025, 9:47
#
Я так і не зрозумів, це активи держави чи це активи фізичних осіб?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 18 незарегистрированных посетителей.
