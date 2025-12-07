На прошлой неделе население значительно сократило покупку валюты

На минувшей неделе на валютном рынке чистая покупка валюты населением снизилась на 3% до $724 млн. Об этом написал финансовый эксперт Андрей Шевчишин.

Сколько купили с начала года

Всего за 11 месяцев чистая валюта покупка валюты населением составила $6,1 млрд, и это не самый высокий уровень.

«Однако мы видели, что в конце ноября спрос стал стремительно расти, в результате интервенции НБУ в ноябре снизились на 1% до $2,9 млрд», — отметил аналитик.

Что происходит на валютном рынке

По результатам недели доллар на наличном рынке скорректировался на 0,3% с 42,49 до 42,37 грн. Официальный курс доллара остался почти без изменений (49,8 грн), что не скажешь о пятничном закрытии межбанка — 42,03 грн за доллар.

В течение большей части недели доллар торговался выше 42,35 грн за доллар, но в пятницу после обеда резко ушел вниз почти погрузившись ниже 42 грн за доллар.

Это уже не первый раз, когда на неликвидном рынке происходят резкие колебания, выходящие за пределы рыночных, и напоминают больше курсовые манипуляции, потому что коррекция затронула не только доллар, но и евро. Тем не менее мы видим, что на наличный рынок и кассы банков такой «залет» не повлиял, что говорит о краткосрочности коррекции.

Наличный евро несущественно вырос на 0,2% с 49,31 до 49,42 грн, но скорректировался на межбанке по цене закрытия с 49 до 48,91 грн за евро. Резкая коррекция так же как и по доллару была зафиксирована в пятницу во второй половине дня, хотя на неделе евро рос до 2-х месячного максимума. Официальный курс евро на пятницу 49−22 гривен.

За неделю бивалютная корзина (доллар 50% и евро 50%) на наличном рынке минимально скорректировалась на 0,03%. С начала года бивалютная корзина оставляет доходность 5.9%.

На межбанке торговая активность снизилась (доступны данные НБУ за 3 дня недели). Снижение спроса было более стремительным (-14%), хотя среднесуточный показатель остается выше среднего уровня в этом году — $368 млн. Предложение снизилось на 10% до среднесуточных $264 млн, что близко к нормальным годовым уровням. В результате дефицит валюты на межбанке снизился на 24% и составил $102 млн. среднесуточно.

На наличном рынке активность также снизилась. Население снизило покупку валюты на 23% до $82 млн. среднесуточно. Предложение валюты снизилось на 17% до $55,2 млн. среднесуточно. Таким образом, среднесуточный дефицит снизился на 34% с $40 млн до $26,5 млн. На безналичном валютном рынке население перешло от профицита к дефициту составлявшего $4,3 млн среднесуточно.