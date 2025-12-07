Коммуналка, лекарства и газеты: Укрпочта объяснила, какие товары можно у них купить за «1000 Зеленского»

Более миллиона украинцев уже оформили Зимнюю поддержку через Укрпочту и начинают получать выплаты. Об этом сообщает пресс-служба компании.

На что можно потратить средства

«За первые недели программы мы увидели немало типичных ситуаций, когда платежи приходится отклонять. Чтобы вы не тратили время и нервы в отделениях, еще раз объясняем, на что эти средства можно потратить, а на что нет», — отметили в «Укрпочте».

Речь идет о том, что средства программы Зимняя поддержка, по которым вы рассчитываетесь картой Национальный кэшбек в отделениях Укрпочты, можно тратить на:

оплату коммунальных услуг;

оплата почтовых услуг — отправка и получение посылок, писем;

подписку украинских газет и журналов;

приобретение лекарств и других товаров исключительно украинского производства, входящих в список программы;

донатить на поддержку Вооруженных сил Украины.

«Отдельная тема — наложенный платеж. Его можно оплатить деньгами Зимней поддержки только если содержание посылки — товары украинского производства, которые входят в программу Национальный кэшбек. Условно: за украинское сало оплатить можно, а за испанский хамон — нет», — подчеркнули в компании.

Также напомнили, что Укрпочта принимает заявления на оформление программы Зимняя поддержка до 24 декабря, к Рождеству.