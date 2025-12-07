Multi от Минфин
7 декабря 2025, 11:19

Коммуналка, лекарства и газеты: Укрпочта объяснила, какие товары можно у них купить за «1000 Зеленского»

Более миллиона украинцев уже оформили Зимнюю поддержку через Укрпочту и начинают получать выплаты. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Более миллиона украинцев уже оформили Зимнюю поддержку через Укрпочту и начинают получать выплаты.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

На что можно потратить средства

«За первые недели программы мы увидели немало типичных ситуаций, когда платежи приходится отклонять. Чтобы вы не тратили время и нервы в отделениях, еще раз объясняем, на что эти средства можно потратить, а на что нет», — отметили в «Укрпочте».

Речь идет о том, что средства программы Зимняя поддержка, по которым вы рассчитываетесь картой Национальный кэшбек в отделениях Укрпочты, можно тратить на:

  • оплату коммунальных услуг;
  • оплата почтовых услуг — отправка и получение посылок, писем;
  • подписку украинских газет и журналов;
  • приобретение лекарств и других товаров исключительно украинского производства, входящих в список программы;
  • донатить на поддержку Вооруженных сил Украины.

Читайте: Укрпочта обнародовала инструкцию по получению 1 000 гривен по программе «Зимняя поддержка»

«Отдельная тема — наложенный платеж. Его можно оплатить деньгами Зимней поддержки только если содержание посылки — товары украинского производства, которые входят в программу Национальный кэшбек. Условно: за украинское сало оплатить можно, а за испанский хамон — нет», — подчеркнули в компании.

Также напомнили, что Укрпочта принимает заявления на оформление программы Зимняя поддержка до 24 декабря, к Рождеству.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
BigBend
BigBend
7 декабря 2025, 12:57
#
Найгірша пошта країни. Замість нормально доставляти пошту, перетворились в ларьок за наші податки.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
