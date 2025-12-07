Национальный банк посвятил каждому роду войск отдельную оборотную памятную монету номиналом в 10 гривен. В честь сил безопасности и обороны Украины НБУ выпустил специальный набор, в котором собраны все монеты, посвященные нашим защитникам и защитницам.
В Украине в обращении появятся новые монеты, посвященные каждому роду войск (видео)
Что известно о монетах
В комплект вошли монеты, ранее посвященные отдельным подразделениям: Сухопутным войскам, Воздушным силам, Военно-морским силам, Десантно-штурмовым войскам, Войскам связи и кибербезопасности, Силам территориальной обороны, Силам специальных операций, Силам подразделениям.
«Это отчеканенное в металле наше уважение вам. Это символ благодарности, уважения и признания тех, кто ежедневно делает все возможное и невозможное ради государства», — говорится в сообщении НБУ.
